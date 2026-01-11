A világranglistán 87. helyén álló Udvardy Panna közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították.

Udvardy Panna kórházba került

Fotó: panna_udvardy@instagram

A posztolt képen egy kórházi ágyban fekszik, fölötte pedig a következő szöveg olvasható:

Megérkeztem Melbourne-be, és egyből a kórházba mentem. Életem legrosszabb ételmérgezése volt, egyáltalán nem ajánlom.”

Udvardy Panna lemarad az Australian Openről?

A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open jövő vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.



