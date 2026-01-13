Live
Jó hírek érkeztek. Két nappal ételmérgezése után elhagyhatta a kórházat az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna.

Udvardy Panna már jobban van, a legfrissebb hírek szerint a kórházat is elhagyhatta. 

Jó hír érkezett: Udvardy Panna elhagyta a kórházat
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Udvardy Panna elhagyta a kórházat

A világranglistán 87. helyezett játékost vasárnap, miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A posztolt képen egy kórházi ágyban feküdt, és némi fekete humorral azt írta, hogy nem ajánlja senkinek az érzést.

Udvardy Panna kórházba került
Fotó: panna_udvardy@instagram

Kedden a magyar szövetség azt adta hírül, hogy 

Udvardy kijött a kórházból, és már körül is nézett az Australian Open központi stadionjában, a Rod Laver Arénában

 - írja az MTI. 

„Hobartból érkeztünk Melbourne-be, és a reptérről mentővel vittek kórházba, mert nagyon erős fájdalmaim voltak, és semmi nem maradt meg bennem" - mesélte. 

Valószínűleg egy vírus okozta az egészet, amit még Hobartban kaphattam el, mert ahogy hallottam, mások is hasonló tünetektől szenvedtek. Infúziót kaptam és alaposan kivizsgáltak, aztán kiengedtek, de már két napja nem ettem szilárd ételt" 

- tette hozzá a 27 éves teniszező, aki szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott Hobartban, és legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

Botrányok, kitiltások és extrém hőség – kezdődik az Australian Open

 

 

