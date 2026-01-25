A UFC-t követő szurkolók azért már láthattak pár érdekes vagy egyenesen őrült dolgot az oktagonban, de vasárnapra virradóra még a legedzettebb ketrecharcot nézők is csak pislogtak Jean Silva mutatványán. A sok szempontból hányattatott sorsú 324-es gálán a fő kártya első meccsén történt ugyanis, hogy Silva nemes egyszerűséggel meccs közben felállt Arnold Allen hátára, majd leugrott onnan. Hogy minek és vajon miért? Nos, ezt valószínűleg csak ő tudja. A bunyót végül 3x5 percet követően ő nyerte meg egyhangú pontozással.

Jean Silva (balra) pontozással nyert a UFC 324-en

Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elátkozott UFC gála

Ahogy a Totaldamage oldal is beszámolt róla, ez a gála mintha meg lett volna átkozva, ugyanis a 324-es esemény előtt az egyik bunyós elájult élő adásban a mérlegelés után, így a meccset le kellett venniük a kártyáról. Aztán az Alexander Hernandez vs Michael Johnson meccset is törölni kellett fogadási botrány miatt. A fő mérkőzésen pedig Justin Gaethje staphylococcus fertőzéssel lépett be a ketrecbe, és korábban az erre a gálára tervezett Amanda Nunes vs. Kayla Harrison bunyót is le kellett mondani utóbbi kórházi kezelése miatt.