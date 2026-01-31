Pont a UFC 324-es gálája kapcsán írtuk meg az Origón, hogy már az FBI is kopogtat Dana White irodájában az egyre halmozódó fogadási bonyodalmak miatt. Most pedig a soron következő 325-ös esemény kapcsán egy hihetetlen mérlegelési csalás borzolja a kedélyeket. Kezdjük ott a történetünket, hogy a promóció egyik ikonja, a pehelysúlyú világbajnoki címet is birtokló Alexander Volkanovski és Diego Lopes már csak másfél napra vannak attól, hogy újra összecsapjanak egymással. Ezzel eddig nem is volt gond, akárcsak a többi bunyóssal a gála előtti kötelező mérlegelésen, aztán megérkeztünk a Road to UFC légsúlyú torna döntőséhez, Aaron Tauhoz.

Volkanovski ismét ketrecbe lép a UFC-nél

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A UFC számára ez most nem jött jókor

Tau ugyanis utolsóként állt a mérlegre, nagyjából 90 perccel azután, hogy elkezdődött a hivatalos mérlegelés, magyarán minden egyes rendelkezésére álló percet kihasznált, amivel még önmagában nem lenne amúgy probléma. Csakhogy a tetovált arcú sportoló levetkőzött és a szokásostól eltérően nem egy törölköző, hanem egy nagy fekete dobozszerűség mögé állva mérlegelt, amivel láthatóan meggyűlt a baja a bizottságnak, mivel több percbe telt, mire tudtak mondani egy konkrét számot. Ekkor hősünk még jóval a súlyhatár alatt volt, mindössze 122,5 fontot mutatott a mérleg. Ez azonban felettébb gyanús volt, ezért megkérték, hogy a doboz nélkül, a felöltözést követően ismét mérlegeljen. Itt kezdődtek a gondok, ekkor már ugyanis 129 fontot nyomott, azaz 3 fonttal került a határ fölé.

Nem sokkal ezután a UFC hivatalos reggeli mérlegelési műsorában bejelentették, hogy Tau Road to UFC tornadöntős mérkőzését Namsrai Batbayar ellen törölték. A stúdióban helyet foglaló Chris Weidman és RJ Clifford azt mondták, elképzelhető, hogy Tau a doboz mögött megérintette a függöny oldalát a könyökével, hogy így csaljon súlyt.