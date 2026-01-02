Egészen elképesztő véget ért a regnáló nehézsúlyú világbajnok, Tom Aspinall és a kihívó, Ciryl Gane küzdelme a ketrecben október utolsó hétvégéjén. A UFC 321-es gálájának fő meccsén a bajnok az első menetben súlyos szemsérülést szenvedett, így eredményhirdetés nélkül fejeződött be a csata. Akkor még az is megírtuk, hogy Aspinall szeme nincs jól, azóta pedig újabb hírek érkeztek ez ügyben, most Joe Rogantől, a UFC ismert és elismert kommentátorától.

Tom Aspinall, a UFC nehézsúlyú világbajnoka

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Tom Aspinall lehet, már sosem lép ketrecben a UFC-nél

„Ez katasztrófa” – mondta Joe Rogan a saját podcastjében. „Tom Aspinall még mindig nem lát rendesen. A jobb szeme még mindig teljesen szét van cseszve. Az igazság az, hogy lehet, hogy soha többé nem fog harcolni. Ki tudja? Ha megműtik a szemét, és nem sikerül jól, és nem lát majd vele – állítólag még mindig nagyon rossz állapotban van a jobb szeme, valamilyen ínsérülés vagy ilyesmi lehet. A szemek pedig rendkívül kényesek, soha nem lehet tudni.”