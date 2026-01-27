Ahogy az Origón is megírtuk, ez a gála mintha meg lett volna átkozva, ugyanis az UFC 324-es eseménye előtt az egyik bunyós elájult élő adásban a mérlegelés után, így a meccset le kellett venniük a kártyáról. Aztán az Alexander Hernandez vs. Michael Johnson meccset is törölni kellett fogadási botrány miatt. A fő mérkőzésen pedig Justin Gaethje staphylococcus fertőzéssel lépett be a ketrecbe, és korábban az erre a gálára tervezett Amanda Nunes vs. Kayla Harrison bunyót is le kellett mondani utóbbi kórházi kezelése miatt. Mostani cikkünkben a fogadási botránnyal foglalkozunk, meg mellettünk jó eséllyel az FBI is ezt teszi majd.

Az UFC komoly bajba kerülhet

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Michael Johnson és Alexander Hernandez közötti könnyűsúlyú mérkőzést mindössze néhány órával azelőtt törölték, hogy az UFC 324 elkezdődött volna. Dana White, a szervezet vezérigazgatója a gála után elmondta, hogy fogadási rendellenességek vezettek e döntéshez. A párosítás oddsai drasztikusan megváltoztak a program kezdete előtt, ami miatt több online fogadóiroda is „fogadási szabálytalanságok” miatt megjelölte ezt a mérkőzést.

„Ez történt. Megint megtörtént” — erősítette meg White a Johnson–Hernandez meccs törlésével kapcsolatban. „Kaptunk egy hívást a játék- és fogadási integritást felügyelő szolgálattól, én pedig azt mondtam, hogy nem fogom ezt a sz..t megint megcsinálni. Ezért inkább töröltük a meccset.” Az UFC első embere elmondta azt is, egyelőre nem tud további részleteket a Johnson–Hernandez mérkőzéssel kapcsolatban, de arra számít, hogy az FBI ezt az esetet is hozzáadja a vizsgált meccsek listájához. „Az FBI már így is mélyen benne van ezekben az ügyekben” — mondta White. „Biztos vagyok benne, hogy ez lesz a következő ügy.”