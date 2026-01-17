Az MMA-harcosok gyakran kockáztatják az életüket, amikor belépnek az oktagonba. A UFC légsúlyú bunyósa, Jafel Filho számára azonban a fenyegetés a közelmúltban a ketrecen kívül is valós volt, amikor szülővárosában, Rio de Janeiróban, Brazíliában egy ijesztő incidens áldozata lett. A 32 éves sportoló éppen hazafelé tartott a templomból a két kisgyermekével az autójában, amikor egy ismeretlen autó eléjük vágott az úton. A kocsiból aztán hirtelen három férfi ugrott ki lőfegyverekkel. Szerencsére Filho megőrizte a lélekjelenlétét és el tudott menekülni a helyszínről.

A UFC harcosa nem akármilyen helyzetbe került

A UFC bunyósát ismeretlenek támadták meg

„Tegnap, este 11 óra körül Jézus megvédett minket a gonosz kezétől” – írta az Instagram bejegyzéséhez. „Egy Santa Cruz-i templomi edzésről jöttünk vissza, és az Avenida Brasil mentén haladtunk, amikor észrevettem, hogy egy autó gyorsít és követ minket. Először azt hittem, csak valaki le akar előzni, ezért nyugodt maradtam, és továbbmentem... Amikor elértük egy híd lejtős szakaszát, akkor lassítottam, de az autó elénk vágott és elállta az utat, majd három bűnöző szállt ki kapucnival a fején és fegyverrel a kezében, majd felénk rohantak” – tette hozzá. Szerencsére Filho már felismerte, mi fog történni, és egyetlen gondolata az volt, hogy megvédje két gyermekét, Isaacot és Alline-t. Mindkét gyermekének odakiáltott, hogy hajoljanak le, miközben manőverezett, hogy kijusson a területről.

Filho és gyermekei ugyanabban az autóban utaztak, de a felesége egy másikban. „Tolattam, sikerült gyorsítanom és elmenekülnöm. A feleségem autója közvetlenül mögöttünk volt, egy barátunkkal, aki velünk volt, és a menekülés közepén egymásnak ütköztünk” – tette hozzá a bejegyzésben.