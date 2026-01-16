Kayla Harrison kétszeres olimpiai bajnok sportoló, 2012-ben és 2016-ban nem akadt legyőzőre az ötkarikás játékokon a judosok között a -78 kg-os kategóriában. A cselgáncs után maradt a bunyónál, csak irányt váltott, 2018-ban mutatkozott be először az MMA-sok között, és elég hamar megmutatta, nem csak a tatamin nehéz őt legyőzni. Eddigi 19 mérkőzésén a ketrecben mindössze egyszer nem az ő kezét emelték a magasba, ráadásul a PFL-ben is világbajnoki címig jutott. Sajnos most egy elég szomorú hír jött vele kapcsolatban, ugyanis a UFC pehelysúlyú világbajnoknője alig több mint egy héttel a január 24-én érkező UFC 324 előtt kénytelen volt lemondani a superfightot volt csapattársa és a ketrecharc igazi legendája, Amanda Nunes ellen.

Kayla Harrison, a UFC egyik szupersztárja

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A UFC két ikonja nem fog összecsapni januárban

Harrison a közösségi médiában közzétett videójában mondta el, mennyire várta ezt a mérkőzést, valamint bocsánatot kért Nunes-től is:

„Ez egy nehéz helyzet. Tegnap nyakműtéten kellett átesnem itt, New Yorkban, a specialistánál, Dr. Kimnél. Emiatt természetesen újra kell ütemeznünk a meccset. És csak annyit szeretnék mondani: sajnálom, sajnálom Amandát, nagyon vártam ezt a meccset. És szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, köszönöm a UFC-nek, hogy ilyen jól gondoskodtak rólam, Dr. D-nek, Jennek és az egész csapatnak ott. Köszönöm Dr. Kimnek itt New Yorkban, hogy fogadott és ilyen jól ellátott, köszönöm az édesanyámnak, aki otthon vigyáz a gyerekeimre. Köszönöm az összes edzőmnek az American Top Teamnél és minden csapattársamnak.”

Az UFC 324 főmeccsén Justin Gaethje és Paddy Pimblett csap össze az ideiglenes könnyűsúlyú bajnoki övért, míg az előmeccsen a Nunes vs. Kayla helyett Sean O’Malley és Song Yadong meccsel majd egymással.