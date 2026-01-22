A Waterkant jelentése szerint, amely a browardi seriffhivatalra hivatkozott, Rozenstruikot többek között családon belüli erőszakkal vádolják. A lap ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a korábbi UFC-harcos párja később elmondta, hogy a helyzet nem őt érinti. A nő a „De Snelle Pen”-nek megmagyarázta, hogy a 37 éves férfi a szomszédokkal keveredett összetűzésbe.

A UFC korábbi harcosa, Jairzinho Rozenstruik (balra)

Fotó: COLIN MURTY / AFP

A UFC egykori kiválósága bajban van

A hatóságok kedden őrizetbe vették Rozenstruikot, és addig így is marad, amíg nem döntenek a további lépésekről vele kapcsolatban. Rozenstruik jogi problémái közepette a hatóságoknak még nem sikerült tisztázniuk a letartóztatás pontos körülményeit, és nem erősítették meg, hogy ki volt valójában érintett az incidensben. 2019-ben a holland hatóságok szintén börtönbe zárták őt bántalmazással kapcsolatos vádakkal, így ez a második jól ismert jogi eset, amely hozzá kapcsolódik.

Amíg a rajongók az új hírekre várnak, érdemes visszatekinteni „Bigi Boy” menesztésére a szervezettől. Miután egy elismerésre méltó UFC-szereplést hajtott végre, Dana White döntése, hogy elengedi Jairzinho Rozenstruikot, sok rajongót meglepetésként ért. A suriname-i nehézsúlyú a divízió egyik legveszélyesebb versenyzőjeként szerzett hírnevet.