Sean Strickland most azt állítja, hogy a UFC nyomást gyakorolt rá, hogy sérülése ellenére is vállalja a Dricus du Plessis elleni visszavágót, ami hasonló ahhoz a történethez, mint amit egyszer Aljamain Sterling mesélt. A UFC CBO és ügyvezető alelnöke, Hunter Campbell rábeszélte „Aljo”-t, hogy gyorsan álljon be a UFC 292-re Sean O’Malley ellen. „Funkmaster”, aki májusban még harcolt, mindössze három hónappal később, augusztusban elvesztette címét, miután KO-val vereséget szenvedett „Suga”-tól. Most Sean Strickland azt állítja, hogy hasonló bánásmódban részesült a UFC 312 címmérkőzése előtt (amelyet 2025. februárjában pontozással elveszített).

Sean Strickland, a UFC korábbi középsúlyú világbajnoka

Fotó: SAEED KHAN / AFP

A UFC nem a legjobb napjait éli

Strickland és Dricus du Plessis első mérkőzése rendkívül szoros volt, és sokan vitatták DDP megosztott pontozásos győzelmét, ugyanakkor a kérdéses UFC 312-n a győztes kiléte nem is lehetett volna egyértelműbb. Most azonban Jon-Bernard Kairouz-zal beszélgetve Sean Strickland azt állította, hogy a visszavágó akkor történt, amikor a teste már nem volt a legjobb állapotban. „Tarzan” szerint a Dricus Du Plessis elleni mérkőzés előtt súlyos vállsérülést szenvedett, amikor a motocross sztár Axell Hodges-szal motorozott.

A sérülés az elmondása szerint olyan súlyos volt, hogy Kolumbiába utazott ki hosszabb időre őssejtkezelésre, remélve, hogy így időt nyer, mielőtt visszatér a versenyzéshez, de ez az idő soha nem jött el. A volt bajnok szerint a visszavágó felkérése akkor érkezett, amikor a válla még nem gyógyult meg teljesen, és ami ezután történt, azt nem lehetett igazán tárgyalásnak hívni.

„Tarzan” elárulta: „Tudod, a UFC-vel az a helyzet, haver, hogy nem mondhatsz nemet; ők a mi stricijeink. Tudod, nem mondhatsz nemet a mestereknek. Úgy éreztem, hogy sarokba szorítottak azzal, hogy elvállaltam ezt a mérkőzést.” Sean Strickland tehát elfogadta a mérkőzést, annak ellenére, hogy tudta, teste nem áll készen rá.