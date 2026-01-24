Live
Arra volt már korábban példa, hogy egy mérkőzés mérlegelése közben egymásnak esett két ketrecharcos, de ami Cameron Smothermannal törtét az egészen egyedülálló. Az amerikai harcos a UFC 324-es mérlegelése közben váratlanul összeesett, és ájultan terült el a földön.

A harmatsúlyú amerikai ketrecharcos a UFC 324-es gálájának vasárnapi elődöntőjében honfitársával, Ricky Turciosszal csapott volna össze. Pénteken sikeresen hozta is a versenysúlyát, 135,5 fonttal mérlegelt Las Vegasban, ám a színpadról lelépve elvesztette az eszméletét, és arccal előre a földre zuhant.

Cameron Smotherman a frászt hozta a UFC szervezőire
Ájultan esett össze a UFC-sztár a mérlegelés után

Az ijesztő jelent után az UFC személyzete és az orvosok azonnal Cameron Smotherman segítségére siettek, másodperceken belül ellátták, de miután visszanyerte az eszméletét, úgy se nagyon tudott talpra állni, végül csak segítséggel tudta elhagyni a színpadot.

A beszámolók szerint folyadékvesztés okozta Smotherman összeesését, ám a harcos azóta már jobban érzi magát. Ennek ellenére a szervezet közölte, hogy törölte a hétvégi mérkőzését.

A „Baby-Faced Killer” néven ismert Smotherman két meccses vereségszériával érkezett volna a kártyára, 2025-ben pontozással kapott ki Ricky Simontól és Serhiy Sideytől. Ezeket megelőzően viszont megnyerte UFC-debütálását Jake Hadley ellen. Profi mérlege jelenleg 12 győzelem és 6 vereség – írja a totaldamage.hu. 

