Kevés olyan bokszoló van a modern sport történetében, akinek neve hallatán egyszerre jut eszünkbe a technikai tökéletesség, a mentális erő és a történelmi jelentőség. Olekszandr Olekszandrovics Uszik neve pedig a garancia az előbb felsoroltakra. Az ukrán ökölvívó nem csupán világbajnoki címeket nyert, hanem újradefiniálta, mit jelent a sokoldalú, intelligens boksz a 21. században. Pályafutása – amatőrként és profiként egyaránt – tankönyvbe illő, élete pedig tele van olyan fordulatokkal és érdekességekkel, amelyek túlmutatnak a ring kötelein. Január 17-én 40. életévébe lépett a sportág ikonja, akinek egy meccs még biztosan jut a szorítóban.
Uszik első választása nem a boksz volt
Uszik 1987. január 17-én született (napra pontosan 45 évvel a legendás Muhammad Ali születése után) a Krím-félszigeten, Szimferopol városában, ami akkor még a Szovjetunió része volt. Itt egy farmon nőtt fel, ahol segített a marhák gondozásában, gyümölcsöt (sárgabarackot és őszibarackot) gyűjtött eladásra, és fagylaltárusként is dolgozott – ugyanazt a munkát végezte, mint barátja, a később szintén zseniális bokszkarriert befutó Vaszilij Lomacsenko. Gyermekkorában nem az ökölvívás volt az első számú sportja, ugyanis fiatalon labdarúgóként kezdte, ahol kapusként játszott, és sokáig úgy tűnt, a futball lesz az útja. A mozgáskoordináció, a lábmunka és a térérzékelés, amelyeket ott elsajátított, később meghatározó szerepet játszottak bokszstílusában.
Aztán 15 éves korában az akadémiai képzés költségei túl drágák lettek a szüleinek, ezért 2002-ben áttért a bokszra. Érdekesség, hogy a „Macska” beceneve valójában a futballmúltjából ered. Itt aztán korán kiderült, hogy nem a nyers erő, hanem a ritmusváltás, a mozgás és a taktikai fegyelem az igazi fegyverei. Edzői már ekkor kiemelték kivételes állóképességét és tanulási képességét, amelyek a későbbi sikerek alapját jelentették. A foci aztán jóval később megmaradt hobbinak, Uszik 2022-ben tért vissza az első szerelemhez, ekkor az FC Polissya Zhytomyr csapatában még pályára is lépett hivatalos meccsen.
Uszik amatőr pályafutása a 2000-es évek közepén indult meg igazán meredeken felfelé. 2006-ban már Európa-bajnoki bronzérmet (két évvel később már aranyat is) szerzett, majd évről évre egyre közelebb került a sportág elitjéhez. Az áttörést a 2011-es amatőr világbajnokság hozta meg számára, ahol aranyérmet nyert nehézsúlyban, technikailag fölényes boksszal. Az amatőr karrierjének a csúcspontja kétségtelenül a 2012-es londoni olimpia volt. Uszik a nehézsúly döntőjében magabiztosan, taktikus boksszal győzött, ezzel kapcsolatban később elmondta, hogy sokféle övet nyert, de olimpiai aranyból csak egy van. Ez az aranyérem nemcsak Ukrajna számára volt kiemelkedő siker, hanem Uszik számára is egyértelmű jelzés volt: készen áll a profi világ kihívásaira. Amatőr mérlege lenyűgöző volt, 335 győzelemmel és mindössze 15 vereséggel büszkélkedhetett, sikerei mögött pedig mindig tudatos, felépített stratégia állt.
Gyors felemelkedés a profik között
Az ukrán sportoló 2013-ban lépett be a profi ökölvívás világába. Már az első mérkőzésein látszott, hogy nem hagyományos nehézfiúról van szó. Bár nem rendelkezett klasszikus értelemben vett kiütő erővel, mozgása, balkezes stílusa és ring-intelligenciája rendre megoldhatatlan feladat elé állította ellenfeleit. A cirkálósúlyban (cruiserweight) bontakozott ki igazán, 2016-ban megszerezte első világbajnoki címét, majd történelmi menetelésbe kezdett: sorra egyesítette a különböző szervezetek öveit. 2018-ban megnyerte a World Boxing Super Series tornát, amelynek során képes volt legyőzni a súlycsoport legjobbjait. A döntőben aratott győzelmével abszolút világbajnok lett, egyesítve az összes jelentős címet – erre a cirkálósúly történetében korábban nem volt példa, magyarán vitathatatlan bajnok lett.
Súlycsoportváltás és történelmi sikerek a nehézsúlyban is
Miután mindent elért cirkálósúlyban, Uszik merészet lépett: felment nehézsúlyba. Sokan kétkedve fogadták a döntést, hiszen fizikailag kisebb volt a klasszikus nehézsúlyú bokszolóknál. Ő azonban ismét bizonyította, hogy a boksz nem pusztán kilogrammok kérdése. 2021-ben Anthony Joshua ellen lépett ringbe, és a szakértőket, valamint a szurkolókat egyaránt megdöbbentve, egyhangú pontozással legyőzte a brit sztárt, megszerezve a WBA, WBO, IBF és IBO világbajnoki öveket. A visszavágón is bizonyított, ezzel végleg beírta magát a nehézsúly történelemkönyvébe.
Uszik ezzel azon kevesek közé került, akik cirkálósúlyban és nehézsúlyban is világbajnoki címeket szereztek, ráadásul itt nem állt meg, a „négy öv korszakában” még egyetlen férfi bokszoló sem lett háromszoros vitathatatlan bajnok – Uszikig. Először a cirkáló súlycsoportban aratott győzelmet, majd ezt a bravúrt kétszer megismételte a nehézsúlyban, ezzel megerősítve helyét a boksz történelmének aranylapjain. Ráadásul a történet még nem ért véget, mert a korábbi WBC-bajnokkal, Deontay Wilderrel is össze fog csapni a közeljövőben, és ha őt is legyőzi, akkor saját korának összes jelentős nehézsúlyú bajnokát, bokszolóját legalább egyszer megverte (Joshua, Fury, Chisora, Dubois és ha összejön a siker, akkor még Wilder is).
A halálos macska mélyen vallásos
Uszik különleges figura a boksz világában. Mélyen vallásos, gyakran hivatkozik hitére, mint lelki támaszra. Karizmatikus megjelenése, sajátos humora és filozofikus megnyilvánulásai miatt sokszor kilóg a sportág sztereotip figurái közül. Edzésein nagy hangsúlyt fektet az állóképességre és a mentális felkészülésre, gyakran alkalmaz szokatlan módszereket, például hosszú meditációkat vagy extrém fizikai terhelést. A ringben kívülállónak tűnhet, de Uszik valójában a boksz egyik legnagyobb stratégája. Képes menet közben alkalmazkodni, olvasni ellenfeleit, és fárasztani őket addig, amíg a saját ritmusát nem tudja rájuk erőltetni.
A két súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címig jutott sportoló a feleségével, Yekaterinával (rövidítve Kateryna) közösen négy gyermeket nevel (Kyrylo és Mykhalio, a fiúk, valamint Yelizaveta és Maria, a lányok). 2009-ben házasodtak össze, miután több évet töltöttek együtt, és a felesége vezeti az Uszik Alapítványt, egy jótékonysági szervezetet, amelyet Ukrajna támogatására hoztak létre. Nem mellesleg a ringből a mozivászonra is kilépett Uszik, hogy egy másik oldalát is megmutassa: a színészi tehetségét. Dwayne „The Rock” Johnson mellett szerepelt az MMA világában játszódó életrajzi drámában, a The Smashing Machine-ben, bizonyítva, hogy a filmszínpadon is ugyanolyan otthonosan mozog, mint a ringben. Ezzel kapcsolatban még korábban, egészen pontosan 2018-ban, egy animációs filmben, „The Stolen Princess” (Az ellopott hercegnő) kölcsönözte hangját az egyik karakternek.
Örökség és jelentőség
Olekszandr Olekszandrovics Uszik pályafutása még nem ért véget, de öröksége már most vitathatatlan:
- olimpiai bajnok,
- vitathatatlan cirkálósúlyú és
- nehézsúlyú világbajnok, mindez egy olyan bokszolótól, aki nem erőből, hanem észből és szívből építkezett.
Uszik története inspiráció mindazok számára, akik hisznek abban, hogy a sportban – és az életben – nem mindig a legnagyobb vagy legerősebb győz, hanem az, aki a legjobban gondolkodik. Az ökölvívás krónikájában a neve már most aranybetűkkel szerepel, és minden jel arra mutat, hogy még sokáig beszélni fogunk róla, mint a modern boksz egyik legnagyobb alakjáról.