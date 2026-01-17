Kevés olyan bokszoló van a modern sport történetében, akinek neve hallatán egyszerre jut eszünkbe a technikai tökéletesség, a mentális erő és a történelmi jelentőség. Olekszandr Olekszandrovics Uszik neve pedig a garancia az előbb felsoroltakra. Az ukrán ökölvívó nem csupán világbajnoki címeket nyert, hanem újradefiniálta, mit jelent a sokoldalú, intelligens boksz a 21. században. Pályafutása – amatőrként és profiként egyaránt – tankönyvbe illő, élete pedig tele van olyan fordulatokkal és érdekességekkel, amelyek túlmutatnak a ring kötelein. Január 17-én 40. életévébe lépett a sportág ikonja, akinek egy meccs még biztosan jut a szorítóban.

Napjaink egyik legnagyobb ökölvívója, Olekszandr Uszik

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Uszik első választása nem a boksz volt

Uszik 1987. január 17-én született (napra pontosan 45 évvel a legendás Muhammad Ali születése után) a Krím-félszigeten, Szimferopol városában, ami akkor még a Szovjetunió része volt. Itt egy farmon nőtt fel, ahol segített a marhák gondozásában, gyümölcsöt (sárgabarackot és őszibarackot) gyűjtött eladásra, és fagylaltárusként is dolgozott – ugyanazt a munkát végezte, mint barátja, a később szintén zseniális bokszkarriert befutó Vaszilij Lomacsenko. Gyermekkorában nem az ökölvívás volt az első számú sportja, ugyanis fiatalon labdarúgóként kezdte, ahol kapusként játszott, és sokáig úgy tűnt, a futball lesz az útja. A mozgáskoordináció, a lábmunka és a térérzékelés, amelyeket ott elsajátított, később meghatározó szerepet játszottak bokszstílusában.

Aztán 15 éves korában az akadémiai képzés költségei túl drágák lettek a szüleinek, ezért 2002-ben áttért a bokszra. Érdekesség, hogy a „Macska” beceneve valójában a futballmúltjából ered. Itt aztán korán kiderült, hogy nem a nyers erő, hanem a ritmusváltás, a mozgás és a taktikai fegyelem az igazi fegyverei. Edzői már ekkor kiemelték kivételes állóképességét és tanulási képességét, amelyek a későbbi sikerek alapját jelentették. A foci aztán jóval később megmaradt hobbinak, Uszik 2022-ben tért vissza az első szerelemhez, ekkor az FC Polissya Zhytomyr csapatában még pályára is lépett hivatalos meccsen.