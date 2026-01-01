„Konditerembe a gimis éveimben kerültem le először Veszprémben, tehát nagyjából 12-13 éve” – meséli Vankó-Kozma Laura, és ezzel rögtön helyére is teszi: nála nem hirtelen fellángolásról van szó, hanem egy hosszú, következetes építkezésről.

Vankó-Kozma Laura már anyukaként szerzett IFBB profi kártyát

Forrás: Vankó-Kozma Laura

„Akkoriban még nagyon kevés versenyző készített videókat az internetre, így én még Kathi Béláékra motiválódtam, női versenyzők közül pedig Toldi Zsuzsi és Kis Virág voltak, akiknek a fizikumához hasonlót egyszer nagyon szerettem volna elérni.”

A versenyzés gondolata már akkor vonzotta, de a realitás még távolinak tűnt: „A versenyzés is nagyjából ez idő óta vonz, viszont akkor még álmodni sem mertem arról, hogy valaha ez valóra válhat.”

Vankó-Kozma Laura: egy élet, amiben nincs olyan, hogy „kihagyom ma”

Amikor arról kérdeztük, milyen hatással van a sport a mindennapjaira, nem keres szép mondatokat. Egyszerűen kimondja: „Nekem a sport a minden.” És ebben nála tényleg nincs túlzás. „Kicsi korom óta sportolok versenyszerűen. Kézilabdáztam nagyon sokáig, viszont egy hirtelen költözés következtében ez abbamaradt.”

A sport nemcsak az edzésekben, hanem a tanulmányaiban is végig ott volt: „Tanulmányaim során is mindig sporttagozatra jártam, általános iskolában testnevelés szakra, majd sportgimnáziumba, egyetemen pedig rekreáció és egészségfejlesztő szakra.”

A legfontosabb mondat pedig talán ez:

Nem telik el nap testmozgás nélkül nálam.

Anyaság után versenyzés: „Egyértelműen gyógymód mindenre”

Sokaknál a gyerek érkezése egy természetes „hátrébb lépés”. Nála inkább egy új rajt. „A versenyzésbe a lányom születése után kezdtem bele, 5 éve” – mondja, és ezzel a félmondattal máris megmagyarázza, miért olyan különleges az ő története.