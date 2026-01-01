„Konditerembe a gimis éveimben kerültem le először Veszprémben, tehát nagyjából 12-13 éve” – meséli Vankó-Kozma Laura, és ezzel rögtön helyére is teszi: nála nem hirtelen fellángolásról van szó, hanem egy hosszú, következetes építkezésről.
„Akkoriban még nagyon kevés versenyző készített videókat az internetre, így én még Kathi Béláékra motiválódtam, női versenyzők közül pedig Toldi Zsuzsi és Kis Virág voltak, akiknek a fizikumához hasonlót egyszer nagyon szerettem volna elérni.”
A versenyzés gondolata már akkor vonzotta, de a realitás még távolinak tűnt: „A versenyzés is nagyjából ez idő óta vonz, viszont akkor még álmodni sem mertem arról, hogy valaha ez valóra válhat.”
Vankó-Kozma Laura: egy élet, amiben nincs olyan, hogy „kihagyom ma”
Amikor arról kérdeztük, milyen hatással van a sport a mindennapjaira, nem keres szép mondatokat. Egyszerűen kimondja: „Nekem a sport a minden.” És ebben nála tényleg nincs túlzás. „Kicsi korom óta sportolok versenyszerűen. Kézilabdáztam nagyon sokáig, viszont egy hirtelen költözés következtében ez abbamaradt.”
A sport nemcsak az edzésekben, hanem a tanulmányaiban is végig ott volt: „Tanulmányaim során is mindig sporttagozatra jártam, általános iskolában testnevelés szakra, majd sportgimnáziumba, egyetemen pedig rekreáció és egészségfejlesztő szakra.”
A legfontosabb mondat pedig talán ez:
Nem telik el nap testmozgás nélkül nálam.
Anyaság után versenyzés: „Egyértelműen gyógymód mindenre”
Sokaknál a gyerek érkezése egy természetes „hátrébb lépés”. Nála inkább egy új rajt. „A versenyzésbe a lányom születése után kezdtem bele, 5 éve” – mondja, és ezzel a félmondattal máris megmagyarázza, miért olyan különleges az ő története.
A sport számára nemcsak fizikum, hanem kapaszkodó is. „Egyértelműen gyógymód mindenre” – jelenti ki. „Ha bármilyen lelki problémába ütközöm, vagy épp ellenkezőleg, valami hatalmas nagy öröm ér, egy jó edzésnél nincs jobb számomra.” És hogy ez nem üres frázis, arra a teste adja meg a választ: „A szülésem utáni könnyű regeneráció pedig tökéletesen bizonyítja, hogy mennyire szükség van egy jó kondícióra.”
Az edzőterem pedig nála nem menedék, hanem frontvonal. „Abszolút a saját határaim feszegetését jelenti számomra” – mondja, és rögtön el is árulja, mi hajtja: „Imádok nagy célokat kitűzni, és az biztos, hogy soha nem adom fel. Addig megyek, amíg nem érem el.”
A kérdésre, hogy menedék vagy küzdőtér, úgy válaszol, mintha ez a világ legegyszerűbb dolga lenne: „Mivel nagyon boldog és kiegyensúlyozott életem van, így számomra inkább küzdőtér.”
Pro kártya, színpad, büszkeség: „A kisfiam 1 éves… és én mégis megcsináltam”
A legkedvesebb fotója nem a legszebb fényekről vagy a legjobb szögről szól, hanem egy pillanatról, amiért évekig ment. „Jelenleg a Pro kártyám megszerzésekor készült színpadi fotókra vagyok a legbüszkébb” – mondja.
És amikor hozzáteszi, milyen élethelyzetben hozta ezt össze, az egész egy fokkal hangosabban szól: „A kisfiam még csak 1 éves múlt nemrég, így nagyon büszke vagyok arra a formára, amit sikerült színpadra vinni.”
A legnagyobb eredményét sem csomagolja be: „Természetesen a profi kártyám megszerzésére vagyok jelenleg a legbüszkébb, és arra az útra, amit bejártam érte.” De a történet igazi súlya ott van, amikor a nehézségről beszél.
A legnagyobb nehézség az talán, hogy jó édesanya és feleség tudjak maradni ebben a megterhelő időszakban.
Már új célt keres: „Az olimpiai kvalifikáció hívogat”
Laura nemcsak versenyző, hanem edző is – ráadásul célzottan ott segít, ahol a legtöbben elvesznek a tanácsok tengerében. „Jelenleg a kisfiammal vagyok itthon, de közel 10 éve személyi edzéssel foglalkozom. Azon belül pedig nőkre és anyukákra specializálódtam, akik várandósan szeretnék fenntartani a kondíciójukat, illetve szülés után a regenerációban segítek nekik, és ha szükséges, akkor szétnyílt hasizom helyrehozásában is számíthatnak rám.”
A kísérő sportja is beszédes: „Snowboardozom. Télen 3-4 alkalommal elutazunk, és akkor ez szokta kitenni az ott töltött időm nagy részét.” És még itt is kicsúszik belőle a versenyzői gondolkodás: „Ha más országban élnék, ahol több a lehetőség ezt a sportot űzni, akkor valószínűleg ezt csinálnám versenyszerűen.”
„Az eddigi célom a profi kártya volt. Most, hogy ez valóra vált, természetesen az olimpiai kvalifikáció hívogat a legjobban.”
Emberként pedig egy másik, fontos terület felé húz: „Nagyon sokat gondolkozom rajta, hogy versenysportolók, azon belül is testépítők mentális egészségével foglalkozzak.”
Nem azért, mert jól hangzik, hanem mert látja a hiányt: „Tudom, hogy jelenleg mekkora szükség lenne erre, akárcsak ha a környezetemre is gondolok.” És a szándék már irány is: „Jelenleg ebbe az irányba szeretnék tanulni, fejleszteni magam.”
„Fitmodel vagyok, de a nehéz súlyok állnak hozzám közel”
A Fitmodel kategória kívülről sokaknak egy nőiesebb, esztétikai fókuszú vonalnak tűnhet – Laura viszont gyorsan pontosítja, mi áll hozzá igazán közel:
„Akárhogy is, az én kategóriám a nőies, kevésbé izmos kategória. Mégis, hozzám legközelebb a nehéz súlyok megmozgatása áll.”
És erre hoz is konkrét bizonyítékot: „Ezért is próbáltam ki magam nyáron a Muscle Beachen, a Power Challenge-en. Sikerült arany minősítést és kategóriagyőzelmet elérnem, pedig soha életemben nem indultam még súlyemelő versenyen.”
Egyszer mindenki elkezdte valahol. Én is egy mindig nagyon vékony, törékeny kislány voltam. De a kemény munka meghozta az eredményeket, és ma már itthon van a csodálatos koronám, amiről a pici kori énem mindig is álmodott.
És ha még maradna kifogás, arra ott a zárómondat, ami nála nem hangulat, hanem életszabály: „Tehát nem a kifogásokat kell keresni, hanem minden problémát megoldani, ami elénk áll. Mert mindent el lehet érni. Csak igazán akarni kell.”
