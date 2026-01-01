Live
Volt idő, amikor még álmodni sem mert róla. Ma már ott van a kezében a profi kártya. Vankó-Kozma Laura története nemcsak egy fitneszes sikersztori, hanem egy elképesztően őszinte, motiváló út a határok feszegetéséről, anyaságról, mentális erőről – és arról, mit jelent igazán küzdeni.

„Konditerembe a gimis éveimben kerültem le először Veszprémben, tehát nagyjából 12-13 éve” – meséli Vankó-Kozma Laura, és ezzel rögtön helyére is teszi: nála nem hirtelen fellángolásról van szó, hanem egy hosszú, következetes építkezésről.

Vankó-Kozma Laura már anyukaként szerzett IFBB profi kártyát
Vankó-Kozma Laura már anyukaként szerzett IFBB profi kártyát
Forrás: Vankó-Kozma Laura

„Akkoriban még nagyon kevés versenyző készített videókat az internetre, így én még Kathi Béláékra motiválódtam, női versenyzők közül pedig Toldi Zsuzsi és Kis Virág voltak, akiknek a fizikumához hasonlót egyszer nagyon szerettem volna elérni.”

A versenyzés gondolata már akkor vonzotta, de a realitás még távolinak tűnt: „A versenyzés is nagyjából ez idő óta vonz, viszont akkor még álmodni sem mertem arról, hogy valaha ez valóra válhat.”

Vankó-Kozma Laura: egy élet, amiben nincs olyan, hogy „kihagyom ma”

Amikor arról kérdeztük, milyen hatással van a sport a mindennapjaira, nem keres szép mondatokat. Egyszerűen kimondja: „Nekem a sport a minden.” És ebben nála tényleg nincs túlzás. „Kicsi korom óta sportolok versenyszerűen. Kézilabdáztam nagyon sokáig, viszont egy hirtelen költözés következtében ez abbamaradt.”

A sport nemcsak az edzésekben, hanem a tanulmányaiban is végig ott volt: „Tanulmányaim során is mindig sporttagozatra jártam, általános iskolában testnevelés szakra, majd sportgimnáziumba, egyetemen pedig rekreáció és egészségfejlesztő szakra.”

A legfontosabb mondat pedig talán ez:

Nem telik el nap testmozgás nélkül nálam.

Anyaság után versenyzés: „Egyértelműen gyógymód mindenre”

Sokaknál a gyerek érkezése egy természetes „hátrébb lépés”. Nála inkább egy új rajt. „A versenyzésbe a lányom születése után kezdtem bele, 5 éve” – mondja, és ezzel a félmondattal máris megmagyarázza, miért olyan különleges az ő története. 

Galéria: Vankó-Kozma Laura: profi kártya, család és színpad – a legszebb pillanatok
Fotó: Kolumbán Hunor / Vankó-Kozma Laura
1/14
Vankó-Kozma Laura: profi kártya, család és színpad – a legszebb pillanatok

A sport számára nemcsak fizikum, hanem kapaszkodó is. „Egyértelműen gyógymód mindenre” – jelenti ki. „Ha bármilyen lelki problémába ütközöm, vagy épp ellenkezőleg, valami hatalmas nagy öröm ér, egy jó edzésnél nincs jobb számomra.” És hogy ez nem üres frázis, arra a teste adja meg a választ: „A szülésem utáni könnyű regeneráció pedig tökéletesen bizonyítja, hogy mennyire szükség van egy jó kondícióra.”

Az edzőterem pedig nála nem menedék, hanem frontvonal. „Abszolút a saját határaim feszegetését jelenti számomra” – mondja, és rögtön el is árulja, mi hajtja: „Imádok nagy célokat kitűzni, és az biztos, hogy soha nem adom fel. Addig megyek, amíg nem érem el.”

A kérdésre, hogy menedék vagy küzdőtér, úgy válaszol, mintha ez a világ legegyszerűbb dolga lenne: „Mivel nagyon boldog és kiegyensúlyozott életem van, így számomra inkább küzdőtér.”

Pro kártya, színpad, büszkeség: „A kisfiam 1 éves… és én mégis megcsináltam”

A legkedvesebb fotója nem a legszebb fényekről vagy a legjobb szögről szól, hanem egy pillanatról, amiért évekig ment. „Jelenleg a Pro kártyám megszerzésekor készült színpadi fotókra vagyok a legbüszkébb” – mondja.

És amikor hozzáteszi, milyen élethelyzetben hozta ezt össze, az egész egy fokkal hangosabban szól: „A kisfiam még csak 1 éves múlt nemrég, így nagyon büszke vagyok arra a formára, amit sikerült színpadra vinni.”

Forrás: NPC News Online

A legnagyobb eredményét sem csomagolja be: „Természetesen a profi kártyám megszerzésére vagyok jelenleg a legbüszkébb, és arra az útra, amit bejártam érte.” De a történet igazi súlya ott van, amikor a nehézségről beszél.

A legnagyobb nehézség az talán, hogy jó édesanya és feleség tudjak maradni ebben a megterhelő időszakban.

Már új célt keres: „Az olimpiai kvalifikáció hívogat”

Laura nemcsak versenyző, hanem edző is – ráadásul célzottan ott segít, ahol a legtöbben elvesznek a tanácsok tengerében. „Jelenleg a kisfiammal vagyok itthon, de közel 10 éve személyi edzéssel foglalkozom. Azon belül pedig nőkre és anyukákra specializálódtam, akik várandósan szeretnék fenntartani a kondíciójukat, illetve szülés után a regenerációban segítek nekik, és ha szükséges, akkor szétnyílt hasizom helyrehozásában is számíthatnak rám.”

A kísérő sportja is beszédes: „Snowboardozom. Télen 3-4 alkalommal elutazunk, és akkor ez szokta kitenni az ott töltött időm nagy részét.” És még itt is kicsúszik belőle a versenyzői gondolkodás: „Ha más országban élnék, ahol több a lehetőség ezt a sportot űzni, akkor valószínűleg ezt csinálnám versenyszerűen.”

„Az eddigi célom a profi kártya volt. Most, hogy ez valóra vált, természetesen az olimpiai kvalifikáció hívogat a legjobban.”

Emberként pedig egy másik, fontos terület felé húz: „Nagyon sokat gondolkozom rajta, hogy versenysportolók, azon belül is testépítők mentális egészségével foglalkozzak.”

Forrás: Vankó-Kozma Laura

Nem azért, mert jól hangzik, hanem mert látja a hiányt: „Tudom, hogy jelenleg mekkora szükség lenne erre, akárcsak ha a környezetemre is gondolok.” És a szándék már irány is: „Jelenleg ebbe az irányba szeretnék tanulni, fejleszteni magam.”

„Fitmodel vagyok, de a nehéz súlyok állnak hozzám közel”

A Fitmodel kategória kívülről sokaknak egy nőiesebb, esztétikai fókuszú vonalnak tűnhet – Laura viszont gyorsan pontosítja, mi áll hozzá igazán közel:

„Akárhogy is, az én kategóriám a nőies, kevésbé izmos kategória. Mégis, hozzám legközelebb a nehéz súlyok megmozgatása áll.”

És erre hoz is konkrét bizonyítékot: „Ezért is próbáltam ki magam nyáron a Muscle Beachen, a Power Challenge-en. Sikerült arany minősítést és kategóriagyőzelmet elérnem, pedig soha életemben nem indultam még súlyemelő versenyen.”

Egyszer mindenki elkezdte valahol. Én is egy mindig nagyon vékony, törékeny kislány voltam. De a kemény munka meghozta az eredményeket, és ma már itthon van a csodálatos koronám, amiről a pici kori énem mindig is álmodott.

És ha még maradna kifogás, arra ott a zárómondat, ami nála nem hangulat, hanem életszabály: „Tehát nem a kifogásokat kell keresni, hanem minden problémát megoldani, ami elénk áll. Mert mindent el lehet érni. Csak igazán akarni kell.”

