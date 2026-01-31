A szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Vas tavaly ötödik helyen végzett, múlt vasárnap viszont bukott és zúzódásokat szenvedett a világkupa-sorozat záró állomásán Hoogerheidében. Az előző három vb-n győztes holland Fem van Empel 23 esztendősen, kiégés miatt decemberben visszavonult, de nélküle is erős mezőny szállt harcba a szivárványszínű trikóért.

Vas Kata Blanka hatalmasat harcolt a bronzéremért

Fotó: Japer Jacobs/Belga Mag via AFP /

​Vas Kata Blanka a bronzéremért harcolt

A jelentős versenyeknek rendszeresen otthont adó Hulstban új pályát építettek a világbajnokságra: látványos és érdekes, számos épített elemet tartalmazó, saras útvonal várta a 36 indulót.

Vas Kata Blanka a harmadik sorból vágott neki a viadalnak, az MTI azt írja, hogy a magyar kerékpáros kiválóan rajtolt és már az első kanyarban negyedikként fordult. A számára kedvező, technikás lejtmeneteket is kihasználva az élbolyban tekert a dobogóra előzetesen a leginkább esélyesnek tartott holland hármas, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado és Puck Pieterse, illetve a cseh Kristyna Zemanova és a tokiói olimpián hegyikerékpárban - a többi között az ott negyedik Vast is megelőzve - aranyérmes svájci Jolanda Neff társaságában. A narancsmezes trió a második kör derekán szakadt el, Vas az üldöző hármas élén tekert. Az élbolyban Pieterse bukott a hatkörös viadal harmadik körében egy lejtmenetben, így a Vas által vezetett csoportba sodródott hátra, az élen pedig az idényben kimagasló teljesítményt nyújtó Brand egyedül tekert, majd ő is elesett.

A nehéz pályán sorra buktak a versenyzők, az élen az aranyért két korábbi világbajnok küzdött, Brand az utolsó előtti körben szakadt el Alvaradótól, a dobogó alsó fokáért pedig egy négyfős boly harcolt.

A 36 éves Brand 2021 után másodszor lett világbajnok, Alvarado nyakába került az ezüst. A harmadik helyért Pieterse és Vas csatázott, az utolsó néhány száz méteren a holland kerekedett felül, Vas Blanka csalódást kifejező gesztussal gurult át a célvonalon, így 2020 óta továbbra is csupán egyszer fordult elő, hogy nem tisztán holland dobogó volt a vb-n.