Remekül kezdte a fedettpályás szezont Illovszky Dominik, aki 6.58 másodperces eredménnyel nyerte a férfi 60 métert a nyíregyházi atlétikai versenyen, s ezzel teljesítette a toruni világbajnokság selejtező szintjét. A magyar vágtázó tavaly is meg tudta futni a vb-szintet.

A BHSE magyar bajnok vágtázója már az előfutamban is remekelt, könnyed futással 6.63 másodperces eredményt produkált, majd a döntőben ebből az időből sikerült öt századot faragnia. A 6.58 mp nem csupán vb-szintet jelent a számára, hanem azt is, hogy beállította egyéni csúcsát, ami két századra van Dobos Gábor 1999-ben felállított országos csúcsától.

Illovszky Dominik (középen) ismét vb-szintet futott
Illovszky Dominik (középen) ismét vb-szintet futott
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vb-szintek sorozatban

Illovszky Dominik tavaly a fedett Európa-bajnokságon és világbajnokságon is elődöntős volt 60-on, s mostantól azzal a tudattal folytathatja a szezont, hogy ott lesz a március 20. és 22. között sorra kerülő lengyelországi vb-n.


 

