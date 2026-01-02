Az év első tenisz Grand Slam-tornája, az Australian Open szervezői január 1-én egy közösségi média posztban tudatták, hogy szabadkártyával indulási lehetőséget biztosítanak a korábbi kétszeres döntős Venus Williams számára.

Venus Williams időről-időre feltűnik egy-egy WTA-versenyen

Fotó: COREY SIPKIN / AFP

Figyelem! Nagyon komoly számok következnek.

Venus Williams visszatér Melbourne-be

A 45 éves korábbi világelső (2002-ben 11 hétig vezette a WTA-rangsort), aki még mindig feltűnik egy-egy WTA-versenyen először 28 évvel ezelőtt, 1998-ban lépett pályára a Melbourne Parkban. Akkor a második fordulóban a húgát, Serenát győzte le, majd a negyeddöntőben honfitársa, Lindsay Devenport állította meg.

Az Australian Openen kétszer játszott döntőt, de 2003-ban és 2017-ben is kikapott Serenától. Egyéniben így is hét GS-elsősége van (Wimbledonban ötször, a US Openen kétszer győzött), párosban 14-szer, míg vegyespárosban kétszer diadalmaskodott.

Ausztráliában 54 győzelem mellett 21 vereséget számol, és ez lesz a 22. alkalom, hogy rajthoz áll a Melbourne Parkban.

A szervezők azt követően döntöttek a meghívása mellett, hogy Venus novemberben bejelentette, rajthoz áll az Australian Opent két héttel megelőző aucklandi WTA-tornán.