Minden idők egyik legjobb női teniszezője öt év után visszatér Melbourne-be. Az év első tenisz Grand Slam-tornájának szervezői Újév napján jelentették be, hogy szabadkártyát biztosítanak a hétszeres egyéni GS-győztes Venus Williamsnek.

Az év első tenisz Grand Slam-tornája, az Australian Open szervezői január 1-én egy közösségi média posztban tudatták, hogy szabadkártyával indulási lehetőséget biztosítanak a korábbi kétszeres döntős Venus Williams számára. 

(FILES) USA's Venus Williams plays a forehand return against Belgium's Greet Minnen during the US Open tennis tournament women's singles first round match at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on August 29, 2023. Seven-time major singles champion Venus Williams was handed a wildcard to the Australian Open aged 45 on January 2, 2025, becoming the oldest woman ever to play at the season-opening Grand Slam. (Photo by COREY SIPKIN / AFP)
Venus Williams időről-időre feltűnik egy-egy WTA-versenyen
Fotó: COREY SIPKIN / AFP

Figyelem! Nagyon komoly számok következnek.

Venus Williams visszatér Melbourne-be

A 45 éves korábbi világelső (2002-ben 11 hétig vezette a WTA-rangsort), aki még mindig feltűnik egy-egy WTA-versenyen először 28 évvel ezelőtt, 1998-ban lépett pályára a Melbourne Parkban. Akkor a második fordulóban a húgát, Serenát győzte le, majd a negyeddöntőben honfitársa, Lindsay Devenport állította meg.

Az Australian Openen kétszer játszott döntőt, de 2003-ban és 2017-ben is kikapott Serenától. Egyéniben így is hét GS-elsősége van (Wimbledonban ötször, a US Openen kétszer győzött), párosban 14-szer, míg vegyespárosban kétszer diadalmaskodott.

Ausztráliában 54 győzelem mellett 21 vereséget számol, és ez lesz a 22. alkalom, hogy rajthoz áll a Melbourne Parkban. 

A szervezők azt követően döntöttek a meghívása mellett, hogy Venus novemberben bejelentette, rajthoz áll az Australian Opent két héttel megelőző aucklandi WTA-tornán. 

 

 

