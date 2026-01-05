A korábbi kick-box világbajnok és amatőr Eb-bronzérmes bokszoló, Veres Roland tavaly olyan lehetőséget kapott Floridában, ami magyar ökölvívónak korábban még nem adatott meg: az Egyesült Államokban, a profi boksz ottani legjobbjai között kezdhette meg profi karrierjét.

Veres Roland bekezdett: eddig kettőből kettő

Forrás: MKBSZ Sajtó

A kick-box után a profi bokszot is meghódítaná

Az augusztusban még kick-boxosként Világjátékok-aranyérmet szerző sportoló novemberben sikeresen debütált a profik között, amikor az első menetben kiütéssel győzte le az amerikai John Taylort.

Veres Roland második összecsapására is rangos gálán került sor.

Ötezer néző előtt léphetett ringbe a gitár alakú Hard Rock Hotelben, ahol a profi bokszesemények mellett korábban olyan világhírű zenészek is felléptek, mint Elton John, Jennifer Lopez vagy a Guns N’ Roses.

A 60 kilogrammos súlycsoportban a rutinos, 17 profi mérkőzéssel rendelkező kaliforniai Bacillo Monterroso volt az ellenfele, akit a 26 éves magyar ökölvívó meggyőző fölénnyel győzött le.

„Jól éreztem magam a ringben, de néhány taktikai elemet még ki kell javítanom” – értékelt a MKBSZ Sajtónak a mérkőzés után Veres Roland. Elmondása szerint edzői arra hívták fel a figyelmét, hogy mélyebbre kell helyeznie a súlypontját, abba kell hagynia az „ugrálást”, jobban el kell engednie az amatőr múltból hozott megoldásokat, és erőltetnie kell a kombinációkat.

„Így is minden menetben meghatározó volt az ökölvívásom, és több szép kombinációval találtam. Többször is megingott az ellenfelem, de nagy szíve volt, végigbírta a mérkőzést” – fogalmazott. Hozzátette: egyhangú pontozással győzött, mind a négy menetet valamennyi pontozónál megnyerte.

Világbajnokok is figyelték: egyre ismertebb Veres Roland neve Amerikában

A magyar bokszoló szerint a profi közeghez való alkalmazkodás is fontos része a fejlődésének. „Szokom ezt a légkört, hogy több ezer ember előtt bokszolok, mint itt, a Hard Rockban, élő DJ-vel és zenekarral. Megyek tovább, kijavítom a hibákat” – mondta.

Veres Roland kiemelte: egyre nagyobb figyelmet kap az Egyesült Államokban. „Egyre nő a nevem értéke Amerikában, és büszke vagyok rá, hogy nagy nevek jöttek el megnézni a mérkőzésem” – hangsúlyozta.

A helyszínen ott volt mentora, a kétszeres profi világbajnok Jorge Linares, valamint a szintén világbajnok Rolly Romero is.

A mérkőzésen ezúttal is számíthatott a floridai magyar közösség támogatására, emellett Magyarországról is érkeztek biztatni: jelen volt kick-box edzője, Jároszkievicz Krisztián, valamint többszörös kick-box világbajnok klubtársa, Busa Gabriella.