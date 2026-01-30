Live
Veres Roland pályafutása új szakaszba lépett. Az ötszörös kickbox-világbajnok sportágat váltott, az ökölvívásban amatőrként Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, jelenleg pedig az Egyesült Államokban, Miamiban építi profi karrierjét. Veres Roland rövid időt töltött Magyaroroszágon, de az Origo Sportnak adott interjúban elmondta, hogy lenne profi világbajnok és olimpiai bajnok.

A döntés hátteréről az Origo Sport YouTube-csatornáján megjelent videóban beszél, felidézve azt a pillanatot is, amikor a tatai tó mellett sétálva kapta meg a sorsfordító üzenetet. „A kint élő magyarok gyakran azt kérik tőlem, hogy adjam vissza a reményt” – mondja Veres Roland. „Kokó és Madár után sokan szeretnék, ha lenne újra magyar profi bajnok.”

Veres Roland nagy álmokkal költözik Amerikába
Fotó: CHEN XINBO / XINHUA

Veres Roland lenne Kokó és Madár utódja

A videóban megszólal vezetőedzője, Jároszkievicz Krisztián is, aki szerint Rolandnál a tehetség önmagában kevés lenne: „Nagyon kevés olyan versenyző van, aki a tehetségét ilyen szintű szorgalommal tudja párosítani.”

A miami költözést párja, a világbajnok küzdősportoló Enyingi Sára is felidézi: „Én először nem hittem el, hogy mi történik” – mondja. „Nagyon szürreális volt, de izgalmas is.”

A videóban szó esik a sportágváltásról, a profi boksz kihívásairól és a 2028-as Los Angeles-i olimpiai célokról is.

Roland nem titkolt célja az olimpiai bajnoki cím, és a videóban az is szóba kerül, hogy párjával, Enyingi Sárával azt tervezik: egyszer ugyanazon az olimpián szerepelnének ökölvívóként.

Nézze meg a teljes videót!

 

 

