A döntés hátteréről az Origo Sport YouTube-csatornáján megjelent videóban beszél, felidézve azt a pillanatot is, amikor a tatai tó mellett sétálva kapta meg a sorsfordító üzenetet. „A kint élő magyarok gyakran azt kérik tőlem, hogy adjam vissza a reményt” – mondja Veres Roland. „Kokó és Madár után sokan szeretnék, ha lenne újra magyar profi bajnok.”

Veres Roland nagy álmokkal költözik Amerikába

Fotó: CHEN XINBO / XINHUA

Veres Roland lenne Kokó és Madár utódja

A videóban megszólal vezetőedzője, Jároszkievicz Krisztián is, aki szerint Rolandnál a tehetség önmagában kevés lenne: „Nagyon kevés olyan versenyző van, aki a tehetségét ilyen szintű szorgalommal tudja párosítani.”

A miami költözést párja, a világbajnok küzdősportoló Enyingi Sára is felidézi: „Én először nem hittem el, hogy mi történik” – mondja. „Nagyon szürreális volt, de izgalmas is.”

A videóban szó esik a sportágváltásról, a profi boksz kihívásairól és a 2028-as Los Angeles-i olimpiai célokról is.

Roland nem titkolt célja az olimpiai bajnoki cím, és a videóban az is szóba kerül, hogy párjával, Enyingi Sárával azt tervezik: egyszer ugyanazon az olimpián szerepelnének ökölvívóként.

