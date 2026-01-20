A fiatal tehetség, Victoria Williamson 2016-ban súlyos sérüléseket szenvedett: eltört a nyaka, a háta és a medencéje, és három műtétre volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán újra járni tudjon.

Victoria Williamson visszavonult

Fotó: LIU JIN / AFP

Victoria Williamson elképesztő története

Gerincébe öt csavart ültettek be, hogy egyben tartsa a csigolyáit. Williamson szerint a baleset emléke a mai napig élénken él benne, noha magát az ütközést kitörölte az emlékezete.

Most, tíz évvel később végre el tudok gondolkodni mindazon, amin keresztülmentem – a mélypontokon és a hihetetlen magasságokon is. Akkor jöttem rá, mennyi mindent kibírtam”

– idézte fel a BBC-nek adott interjújában.

A gyógyulást követően Williamson csodával határos módon visszatért a sportba, sőt, nem is egy, hanem két különböző sportágban versenyzett.

Először ismét biciklire ült, majd miután lemaradt a 2021-es tokiói olimpiáról, új kihívásokat keresve áttért a bobozáshoz. A téli sportban nemzetközi szinten is rajthoz állt, de a 2022-es pekingi olimpiai szereplés végül elmaradt.

A több éves küzdelmek után Williamson ismét a kerékpározás felé fordult, hogy megpróbálja kiharcolni a 2024-es párizsi olimpián való részvételt, ám ez a cél sem valósult meg. Most, tíz évvel a sorsfordító baleset után lezárja profi sportolói pályafutását, és figyelmét a civil életre, valamint mások segítésére fordítja: reformer pilates oktatóként és fitneszedzőként dolgozik.

Amikor a sport volt az életem középpontjában, az határozta meg, ki vagyok. Nehéz volt szembesülni azzal, hogy ha nincs sport, akkor ki vagyok valójában. De most már tudom, hogy készen állok a következő fejezetre”

– mondta.

Bár az olimpiai álom végül nem teljesült, a sportoló példát mutatott abban, hogyan lehet a legnagyobb tragédiából is új életet építeni.