Ijesztő jelenet főszereplő volt Julia Simon. A nem rég eltiltásából visszatért világbajnok francia biatlonos a Nove Mestó-i sílövő-világkupa versenyen rosszul lett a célba érkezés után.

Drámai pillanatok zajlottak le a csehországi Nove Mestóban zajló sílövő-világkupán. A nők egyéni 12,5 kilométeres versenyén a tízszeres világbajnok francia biatlonos, Julia Simon ugyan csak a hetedik helyen zárta a versenyt, ám a célba érkezés után teljesen kimerült és összeesett. A 29 éves sztársportoló orvosi segítségre szorult, miután nehezen kapott levegőt a mínusz 5 Celsius-fokos hidegben.

Orvosi segítségre szorult a világbajnok sílövő, Julia Simon
Fotó: RADEK MICA / AFP

Kirabolta saját csapattársait a világbajnok 

A versenyt Simon egyik korábbi áldozata, a szintén francia Justine Braisaz-Bouchet nyerte. Az olimpiai ezüstérmes, korábbi összetett világkupa-győztes Simont tavaly októberben három hónapos felfüggesztett börtönbüntetést és 15 ezer eurós pénzbírságot kapott, amiért éveken át anyagilag megkárosította Braisaz-Bouchet-t és a francia válogatott egyik fizioterapeutáját. 

A csaló klasszis még 2021-ben fotózta az áldozatai bankkártya-adatait a csapat edzőtáborában, és ezekkel fizette a saját online rendeléseit. Bár Simon eleinte tagadta a vádakat, később beismerte a tettét és elnézést kért. A sílövő nagyjából 2300 (880 ezer forint) eurót lopott el. A francia biatlonos az eltiltása miatt kénytelen volt kihagyni az östersundi nyitóversenyt.

