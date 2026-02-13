Live
Brutális gyilkosság rázta meg az amerikai sportéletet. A korábbi amerikai válogatott műkorcsolyázó, Gabrielle „Sam” Linehan mindössze 28 évesen életét vesztette, miután gyakorlatilag kivégzés áldozata lett a Missouri állambeli St. Louisban. A rendőrség szerint a nőt a bankkártyáiért és a jogosítványáért ölték meg.

A jelentések szerint a gyilkosság február 10-én délelőtt történt egy Starbucks kávézó autós kiszolgálójánál. A biztonsági felvételeken látható, amint az egykori műkorcsolyázó az autójában ült, amikor egy fegyveres férfi odalépett a járműhöz és felszólította áldozatát, hogy emelje fel a kezét, majd ezt követően közvetlen közelről tüzet nyitott rá. A 2014-es amerikai szinkronkorcsolya-bajnokságon ezüstérmes nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Mindössze 28 éves volt.

Az amerikai Gabrielle Linehan kegyetlen gyilkosság áldozatává vált
Az amerikai Gabrielle Linehan kegyetlen gyilkosság áldozatává vált
Fotó: Instagram/Saint Louis Synergy

Gabrielle Linehan aktív pályafutása után edzőként dolgozott, fiatal tehetségeket segített és tanított St. Louisban. A helyi közösség és a sportág képviselői egyaránt megrendülten búcsúznak tőle, sokan inspiráló, elhivatott szakemberként emlékeznek rá – írja a The Sun.

Elfogták az amerikai válogatott műkorcsolyázó gyilkosát

A rendőrség közölte, hogy őrizetbe vett egy 58 éves férfit, Keith Lamon Brownt, akit gyilkossággal és fegyveres rablással vádolnak. Az amerikai sajtó szerint a férfit 1986-ban rablásért elítélték, majd 1995-ben 30 év börtönbüntetést kapott, de megszökött és azóta szabadlábon volt. A rendőrség szerint az őrizetbe vett Brown már a tragédia előtti napokban is több erőszakos bűncselekményt és rablást követhetett el, így a mostani eset mellett három rendbeli rablás, négy rendbeli fegyveres bűncselekmény és egy rendbeli lőfegyver illegális birtoklása miatt is vádat emeltek ellene.

