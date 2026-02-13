A jelentések szerint a gyilkosság február 10-én délelőtt történt egy Starbucks kávézó autós kiszolgálójánál. A biztonsági felvételeken látható, amint az egykori műkorcsolyázó az autójában ült, amikor egy fegyveres férfi odalépett a járműhöz és felszólította áldozatát, hogy emelje fel a kezét, majd ezt követően közvetlen közelről tüzet nyitott rá. A 2014-es amerikai szinkronkorcsolya-bajnokságon ezüstérmes nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Mindössze 28 éves volt.

Az amerikai Gabrielle Linehan kegyetlen gyilkosság áldozatává vált

Fotó: Instagram/Saint Louis Synergy

Gabrielle Linehan aktív pályafutása után edzőként dolgozott, fiatal tehetségeket segített és tanított St. Louisban. A helyi közösség és a sportág képviselői egyaránt megrendülten búcsúznak tőle, sokan inspiráló, elhivatott szakemberként emlékeznek rá – írja a The Sun.

Former Team USA figure skater and skating coach, Sam Linehan, 28, was gunned down in a Starbucks drive-thru in St Louis.



Keith Lamon Brown, 58, has since been arrested by police in connection with the crime, and at least 2 other armed robberies.



Brown has a criminal history… pic.twitter.com/f4nVhK1Nsm — Kentucky Girl (@Notwokenow) February 13, 2026

Elfogták az amerikai válogatott műkorcsolyázó gyilkosát

A rendőrség közölte, hogy őrizetbe vett egy 58 éves férfit, Keith Lamon Brownt, akit gyilkossággal és fegyveres rablással vádolnak. Az amerikai sajtó szerint a férfit 1986-ban rablásért elítélték, majd 1995-ben 30 év börtönbüntetést kapott, de megszökött és azóta szabadlábon volt. A rendőrség szerint az őrizetbe vett Brown már a tragédia előtti napokban is több erőszakos bűncselekményt és rablást követhetett el, így a mostani eset mellett három rendbeli rablás, négy rendbeli fegyveres bűncselekmény és egy rendbeli lőfegyver illegális birtoklása miatt is vádat emeltek ellene.