Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt tudnia kell!

Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet sem gyakran látni. A svédek és a kanadaiak sima győzelmével kezdődött meg szerdán a milánói-cortinai téli olimpián a curling vegyes párosok tornája, ám nem elsősorban emiatt marad sokáig emlékezetes: a versenyt rövid időre ugyanis áramszünet zavarta meg.

Rögtön a kezdés után jött az áramszünet: elment a világítás a Cortina d'Ampezzó-i csarnokban és az elektronikus eredményjelző sem működött.

Az áramszünettel is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek
Az áramszünettel is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek 
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Áramszünet okozott gondot a téli olimpián

A versenyzők között zavar támadt, de aztán 

mintegy öt perc után visszajött az áram és folytatódhatott a küzdelem.

Az ugyanebben az összeállításban az előző olimpián negyedik britek - akik 2021-ben skót színekben lettek világbajnokok - a Pekingben ezüstérmes norvégokat győzték le 8-6-ra. A két évvel ezelőtti vb-győztes svéd Wrana testvérek a hatodik end után fogadták a dél-koreaiak gratulációját és 10-3-ra diadalmaskodtak.

A svájciak extra end után verték a curlingben először induló észteket, míg a két kétszeres olimpiai bajnokkal, John Morrissal és Kaitlyn Lawesszel felálló kanadaiak simán, 10-5-re győztek a csehek ellen.

Eredmények (a viadal honlapja alapján):
curling, vegyes páros, selejtező:
Svédország-Koreai Köztársaság 10-3
Nagy-Britannia - Norvégia 8-6
Kanada-Csehország 10-5
Svájc-Észtország 9-7 - extra end után

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.

Kezdődik az olimpia, mutatjuk, mikor versenyeznek a magyarok
A szurkolók megőrülnek a téli olimpia új sportágáért
Jamaica és a Jég Veled! után itt az újabb szenzáció: vörös hajú angol srác vezeti a karibi bobcsapatot az olimpián

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!