Rögtön a kezdés után jött az áramszünet: elment a világítás a Cortina d'Ampezzó-i csarnokban és az elektronikus eredményjelző sem működött.

Az áramszünettel is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Áramszünet okozott gondot a téli olimpián

A versenyzők között zavar támadt, de aztán

mintegy öt perc után visszajött az áram és folytatódhatott a küzdelem.

Az ugyanebben az összeállításban az előző olimpián negyedik britek - akik 2021-ben skót színekben lettek világbajnokok - a Pekingben ezüstérmes norvégokat győzték le 8-6-ra. A két évvel ezelőtti vb-győztes svéd Wrana testvérek a hatodik end után fogadták a dél-koreaiak gratulációját és 10-3-ra diadalmaskodtak.

A svájciak extra end után verték a curlingben először induló észteket, míg a két kétszeres olimpiai bajnokkal, John Morrissal és Kaitlyn Lawesszel felálló kanadaiak simán, 10-5-re győztek a csehek ellen.

Eredmények (a viadal honlapja alapján):

curling, vegyes páros, selejtező:

Svédország-Koreai Köztársaság 10-3

Nagy-Britannia - Norvégia 8-6

Kanada-Csehország 10-5

Svájc-Észtország 9-7 - extra end után

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.