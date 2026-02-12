Hollandiában a gyorskorcsolya nemzeti sport, amelynek többek között Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője is nagy rajongója. Slot jó barátja Erben Wennemars, aki a 2006-os torinói olimpián 1000 méteren, valamint csapat-üldözőversenyben is bronzérmet szerzett, idén Milánóban pedig Joep Wennemars lépett volna édesapja nyomdokaiba. Csakhogy kínai riválisa szabálytalansága megakadályozta ebben.

Joep Wennemars nagyon dühös, a kínai Lien Ce-ven kizárása nem segített Arne Slot barátjának fián a milánói–cortinai téli olimpia 1000 méteres gyorskorcsolyaversenyén

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Wennemars és Lien Ce-ven korcsolyája összeütközött, a szabályok értelmében a belülről kifelé váltó kínainak kellett volna elengednie gyorsabb riválisát. A holland a futam után dühösen kiabált a kínaival.

Wennemars dühös, nem lett olimpiai érmes

Wennemars ugyan ennek ellenére is átvette a vezetést a gyorskorcsolyások férfi 1000 méteres versenyében – ahol a magyar színekben versenyző Kim Minszok 11. lett –, de később négyen is jobb időt értek el nála.

Wennemars az akadályozás ellenére mindössze 24 századmásodperccel maradt le a dobogóról, a harmadik helyen éppen a vele szemben szabálytalankodó Lien honfitársa, Ning Csong-jen végzett.

– Bocsánatot kért, de rajtam ez már nem segít. A bronz, sőt, talán az ezüst felé tartottam, de elvették tőlem az esélyét, hogy érmes legyek. Az olimpiai álmom darabokra hullott – kesergett Wennemars, akin Lien kizárása sem segített.

Arne Slot barátjának fia nem kapott valós esélyt

Wennemars ugyan kapott egy második lehetőséget, hogy teljesíthesse a távot, de nem volt reális esély arra, hogy fél órával az első erőfeszítés után javítani tudjon az idején.

– Mindenki azt gondolja, hogy érmet nyertem volna. De az érem megszerzésének az volt az egyetlen módja, ha újra korcsolyázom, nem adták volna oda csak úgy – mondta Wennemars. Arne Slot jó barátjának a fia a szám világbajnokaként érkezett Milánóba, az olimpiai érem viszont nem jött össze neki.

A hollandok négy versenyszám után egy aranynál járnak a milánói–cortinai olimpián a nemzeti ügynek számító gyorskorcsolyában, a csodaszép Jutta Leerdam szerezte női 1000 méteren.