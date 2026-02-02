A világelső Carlos Alcaraz először nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, mivel a férfi egyes vasárnapi döntőjében négy szettben legyőzte a tízszeres bajnok Novak Djokovicsot, aki így nem tudta begyűjteni 25. Grand Slam-trófeáját. A gigászi Australian Open csatát sztárok kavalkádja nézte, köztük Thor testvére is ott ült a lelátón.
A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben. Most viszont Djokovics sem tudta megállítani a fiatal zsenit, aki végül a magasba emelhette a trófeát az Australian Open megnyerését követően.
Thor öccse is a lelátón ült az Australian Open döntőjén
A kicsivel több, mint három órás döntőt a helyszínen tekintette meg Chris Hemsworth kisöccse, a szintén filmszínész, Liam Hemsworth is, akit többször is mutatott a kamera.
