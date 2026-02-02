A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben. Most viszont Djokovics sem tudta megállítani a fiatal zsenit, aki végül a magasba emelhette a trófeát az Australian Open megnyerését követően.

Liam Hemsworth az Australian Openen

Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Thor öccse is a lelátón ült az Australian Open döntőjén

A kicsivel több, mint három órás döntőt a helyszínen tekintette meg Chris Hemsworth kisöccse, a szintén filmszínész, Liam Hemsworth is, akit többször is mutatott a kamera.