Balog Viktória számára a sport nem választás, hanem örökség volt: édesapja mindennapos futásai és karate edzései mellett nőtt fel. Mégis, eleinte a kecsesebb mozgásformák vonzották. „Mindig a csajos sportokat részesítettem előnyben, a tánc és a torna volt a világom” – meséli az Origo Sportnak adott interjújában.
A fordulatot a gimnázium utolsó éve hozta meg, amikor a szülői minta beérett, és a 18 éves lány minden délután kitekert a Margit-szigetre.
„Sokáig nem is a fizikai munka volt a legnehezebb, hanem az, hogy elhiggyem: egyáltalán lehet helyem ebben a világban. Sokáig ott volt bennem a gondolat, hogy ‘úgysem vagyok elég’. Csak 26 évesen vettem a bátorságot, hogy jelentkezzek egy versenyzői válogatóra – addig mindig halogattam, mert féltem a kudarctól. Akkoriban tényleg azt gondoltam: miért pont én lennék az, aki nyer? Addig sosem nyertem semmit.”
Akkor még magányosan futotta a köröket, és néhány saját testsúlyos gyakorlattal próbált formába lendülni, de érezte, hogy ennél több rejlik benne. Amikor később már diétázni kezdett, nem fogyásról szólt a történet: annyira vékony volt, hogy inkább rengeteget kellett ennie, hogy egyáltalán legyen miből építkeznie.
Amikor később belevágott a komolyabb edzésekbe és a diétába, volt olyan időszak, amikor másfél hónapig semmi változást nem látott magán. „Fel akartam adni, és azt éreztem, ez a sport nem nekem való” – emlékszik vissza. Ma már úgy gondolja: ez tanította meg arra, hogy a fejlődés néha akkor is zajlik, amikor a tükör még nem mutatja.
Egy közeli konditeremben kapta meg az első szakmai lökést:
Neked versenyezned kellene!
Ez a mondat indította el azon az úton, ahol már nemcsak edzett, hanem egy álomra készült. „Évekig csak videókon néztem a profi lányokat, és szívtam magamba a tudást. Akkor még csak közéjük akartam tartozni – ma már félelmetes belegondolni, hogy én is egy vagyok közülük.”
Dráma a backstage-ben: amikor a sors próbára teszi az akaratot
Viktória karrierje nem indult zökkenőmentesen. Az első NPC-versenyén olyasmi történt, ami minden fitneszmodell rémálma: baleset érte a versenybikinijét közvetlenül a fellépés előtt.
„Rettegtem. Utolsó pillanatban futottam fel a színpadra, még tölteni sem tudtam előtte, mert kétségbeesetten próbáltam új bikinit szerezni. Kezem-lábam remegett, az egészből alig emlékszem valamire, csak a fotókból táplálkoztam utólag.”
A káosz ellenére azonban megnyerte a kategóriáját, és az abszolút második helyen végzett. A díjátadáskor pedig a verseny névadója olyat súgott a fülébe, ami mindent megváltoztatott:
Meg se állj a profi kártyáig!
Viktória akkor még azt sem tudta pontosan, mi az, de leszaladva a színpadról közölte az edzőjével: neki kell az a kártya.
Dubaji élet: A pálmafák mögött egy birodalom épül
A költözés Dubajba egy hirtelen ötlettől vezérelve, mindössze három hét alatt zajlott le. „Hiszem, hogy a környezet meghatározza a motivációt, és az örök nyár sokat ad a lelki egyensúlyhoz” – mondja. Mára sikeres vállalkozóként irányít egy csapatot és menedzsel egy applikációt.
Számára az edzőterem egyszerre menedék és küzdőtér, ahol fanatikus módon élvezi a sport minden pillanatát.
„Azok az illatok – néha szagok –, a tárcsák csapódása, a zene... Mind az én menedékem. Elsősorban önmagammal küzdök minden nap, hogy 2 százalékkal jobb legyek, mint tegnap. Ha valaki nem érzi csatának az edzést, sosem lesz ott, ahol a legnagyobb versenytársak.”
Spánielek és könyvillat: Balog Viktória, ahogyan kevesen ismerik
Bár a napjai nagy részét az edzőteremben és az üzletépítéssel tölti, Viktória igazi kikapcsolódását a csendesebb hobbik jelentik. Kevesen tudják róla, mekkora könyvmoly: rajong a fizikai könyvekért, az e-könyveket pedig hírből sem szereti.
Imádom a könyv illatát. Mivel Dubajban nehéz magyar nyelvű kötetekhez jutni, kényszerűségből angolul olvasok, de legalább így folyamatosan fejlődik a nyelvtudásom.
A másik nagy szerelme a két spániele. Egyikük igazi „helyi”, már az Emirátusokban fogadták örökbe. „Egyelőre ők a gyermekeim, velük töltődöm fel igazán, legyen szó tengerparti úszásról vagy túrázásról a hegyekben.”
A bukás ereje és 23 hét küzdelme
Viktória őszintén beszél arról is, hogy karrierje során egyetlen egyszer lett utolsó – és ez a pofon kellett a későbbi profi szinthez. „Egyetlen egyszer nem nyertem: akkor utolsó lettem” – mondja. Furcsa módon nem összetörte, inkább felszabadította:
Meg kellett tapasztalnom a bukást ahhoz, hogy végre elhiggyem, igenis elég vagyok.
Azt meséli, onnantól a backstage-ben már nem a többi lányt nézte, és nem próbálta elhitetni magával, hogy mindenki jobb nála – egyszerűen csak tette a dolgát. Két héttel később pedig megszerezte a profi kártyát.
A sport megtanította a pánikbetegség és az endometriózis kezelésére is, amiről nyíltan beszél követőinek. A sport számára nemcsak testformálás lett, hanem kapaszkodó is: a pánikrohamokkal küzdő időszakban a rendszeresség adott neki stabilitást. „A mindennapjaimnak pontosan olyan része lett az edzés, mint a fogmosás – egy fix pont, ami megtart” – fogalmazott.
A sikerért azonban kőkeményen megdolgozott. „23 hét versenydiéta volt mögöttem, mire profivá váltam. Csiszolgatjuk a testet, mint egy gyémántot, és bár a 20. hét után az ember már legszívesebben csokira cserélné a jégsalátát, az alázatos sportoló ezt csendben tűri, sőt, élvezi is.”
Egy befejezetlen történet: Irány az Olympia?
„A profi kártyám megszerzése óta nem álltam színpadon, így mindig azt mondom, hogy ez egy befejezetlen történet. Kijár egy szép lezárás, ami természetesen a Mr. Olympia színpada lenne. Nem görcsölök rá semmire, de az év 365 napján tartom a formát, amiből bármikor dönthetek a visszatérés mellett.”
Üzenete az utat kereső nőknek egyértelmű: „Tanuljanak az én hibámból: ne érezzék magukat kevesebbnek! Ha nem mersz lemenni a terembe, kezdd otthon az applikációval, de ne feledd! Bármi, amin keményen dolgozol, az érted van!”
