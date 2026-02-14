Balog Viktória számára a sport nem választás, hanem örökség volt: édesapja mindennapos futásai és karate edzései mellett nőtt fel. Mégis, eleinte a kecsesebb mozgásformák vonzották. „Mindig a csajos sportokat részesítettem előnyben, a tánc és a torna volt a világom” – meséli az Origo Sportnak adott interjújában.

Balog Viktória rendkívül őszintén beszélt az eddigi életútjáról

Forrás: Balog Viktória

A fordulatot a gimnázium utolsó éve hozta meg, amikor a szülői minta beérett, és a 18 éves lány minden délután kitekert a Margit-szigetre.

„Sokáig nem is a fizikai munka volt a legnehezebb, hanem az, hogy elhiggyem: egyáltalán lehet helyem ebben a világban. Sokáig ott volt bennem a gondolat, hogy ‘úgysem vagyok elég’. Csak 26 évesen vettem a bátorságot, hogy jelentkezzek egy versenyzői válogatóra – addig mindig halogattam, mert féltem a kudarctól. Akkoriban tényleg azt gondoltam: miért pont én lennék az, aki nyer? Addig sosem nyertem semmit.”

Akkor még magányosan futotta a köröket, és néhány saját testsúlyos gyakorlattal próbált formába lendülni, de érezte, hogy ennél több rejlik benne. Amikor később már diétázni kezdett, nem fogyásról szólt a történet: annyira vékony volt, hogy inkább rengeteget kellett ennie, hogy egyáltalán legyen miből építkeznie.

Amikor később belevágott a komolyabb edzésekbe és a diétába, volt olyan időszak, amikor másfél hónapig semmi változást nem látott magán. „Fel akartam adni, és azt éreztem, ez a sport nem nekem való” – emlékszik vissza. Ma már úgy gondolja: ez tanította meg arra, hogy a fejlődés néha akkor is zajlik, amikor a tükör még nem mutatja.

Egy közeli konditeremben kapta meg az első szakmai lökést:

Neked versenyezned kellene!

Ez a mondat indította el azon az úton, ahol már nemcsak edzett, hanem egy álomra készült. „Évekig csak videókon néztem a profi lányokat, és szívtam magamba a tudást. Akkor még csak közéjük akartam tartozni – ma már félelmetes belegondolni, hogy én is egy vagyok közülük.”

Dráma a backstage-ben: amikor a sors próbára teszi az akaratot

Viktória karrierje nem indult zökkenőmentesen. Az első NPC-versenyén olyasmi történt, ami minden fitneszmodell rémálma: baleset érte a versenybikinijét közvetlenül a fellépés előtt.