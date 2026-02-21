Live
Donald Trump megfenyegette Európát – nagy a baj

Fontos

Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

Súlyos baleset a milánói–cortinai téli olimpián. A férfi négyes bobverseny küzdelmei során az osztrák egység felborult a második futamban, a pilóta, Jakob Mandlbauer hosszú percekig feküdt a pályán, majd hordágyon vitték le, és mentőhelikopterrel kórházba szállították. A verseny csak a pálya biztosítása után folytatódhatott.

A 27 csapatos mezőny szombati viadala eredetileg a német bobosok csatájáról szólt. A kettesben már olimpiai bajnok Johannes Lochner vezette német kvartett pályacsúccsal kezdett, és az első futam után 39 századmásodperces előnnyel állt honfitársa, a Francesco Friedrich kormányozta egység előtt. 

Az osztrák egység felborult a négyes bobverseny második futamban Fotó: TIZIANA FABI / AFP
Káosz a bobversenyen: a borulás a második futamban jött

A második, fordított sorrendben rendezett futamban az osztrák négyes – Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer és Daiyehan Nichols-Bardi – elvesztette az irányítást, a bob felborult, és oldalán csúszva haladt tovább a jégcsatornában, mielőtt megállt. A nemzetközi beszámolók szerint a baleset nagy sebességnél történt, és a szán hosszú szakaszon sodródott.

A három toló saját erejéből elhagyta a pályát, a pilóta azonban hosszú ideig mozdulatlanul feküdt. Az egészségügyi személyzet a helyszínen ellátta, majd hordágyon emelte ki, és mentőhelikopterrel kórházba szállították további vizsgálatokra. A mentés idejére a versenyt megszakították, a helyreállítás után folytatódott. 

Nem találtak súlyos sérülést

Az első jelentések szerint Mandlbauer eszméleténél volt, tudta mozgatni a fejét és a végtagjait is. Később több külföldi médium arról számolt be, hogy nem találtak életveszélyes vagy súlyos sérülést, ugyanakkor elővigyázatosságból további megfigyelés és vizsgálatok zajlanak.

Austria's Jakob Mandlbauer is brought off on a stretcher after a crash in the bobsleigh men's 4-man heat 2 at Cortina Sliding Centre during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Cortina d'Ampezzo on February 21, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
A bukás sportszakmai következménye azonnali volt: mivel az osztrák egység nem fejezte be a futamot, hivatalos időt nem kapott, így kiesett a versenyből. 

Nem ez volt az egyetlen incidens

A második futamban más csapatok – köztük francia, valamint Trinidad és Tobago-i egységek – is balesetet szenvedtek, ugyanakkor ezeknél az eseteknél nem számoltak be kórházi ellátást igénylő sérülésekről.

