A 27 csapatos mezőny szombati viadala eredetileg a német bobosok csatájáról szólt. A kettesben már olimpiai bajnok Johannes Lochner vezette német kvartett pályacsúccsal kezdett, és az első futam után 39 századmásodperces előnnyel állt honfitársa, a Francesco Friedrich kormányozta egység előtt.

Az osztrák egység felborult a négyes bobverseny második futamban

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Káosz a bobversenyen: a borulás a második futamban jött

A második, fordított sorrendben rendezett futamban az osztrák négyes – Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer és Daiyehan Nichols-Bardi – elvesztette az irányítást, a bob felborult, és oldalán csúszva haladt tovább a jégcsatornában, mielőtt megállt. A nemzetközi beszámolók szerint a baleset nagy sebességnél történt, és a szán hosszú szakaszon sodródott.

A három toló saját erejéből elhagyta a pályát, a pilóta azonban hosszú ideig mozdulatlanul feküdt. Az egészségügyi személyzet a helyszínen ellátta, majd hordágyon emelte ki, és mentőhelikopterrel kórházba szállították további vizsgálatokra. A mentés idejére a versenyt megszakították, a helyreállítás után folytatódott.

Nem találtak súlyos sérülést

Az első jelentések szerint Mandlbauer eszméleténél volt, tudta mozgatni a fejét és a végtagjait is. Később több külföldi médium arról számolt be, hogy nem találtak életveszélyes vagy súlyos sérülést, ugyanakkor elővigyázatosságból további megfigyelés és vizsgálatok zajlanak.

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A bukás sportszakmai következménye azonnali volt: mivel az osztrák egység nem fejezte be a futamot, hivatalos időt nem kapott, így kiesett a versenyből.

Nem ez volt az egyetlen incidens

A második futamban más csapatok – köztük francia, valamint Trinidad és Tobago-i egységek – is balesetet szenvedtek, ugyanakkor ezeknél az eseteknél nem számoltak be kórházi ellátást igénylő sérülésekről.