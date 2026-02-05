Live
Itt az újabb elképesztő sportsztori, ami minimum hollywoodi produkcióért kiált. Egy vörös hajú yorkshire-i sportember, bizonyos Axel Brown vezette ki a karibi ország, Trinidad és Tobago bobcsapatát a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiára (is). Története olyan, mintha a legendás Jég veled! című vígjáték elevenedne meg, amely a jamaicai bobcsapat 1988-as, téli olimpiai debütálásának igaz történetét mutatta meg, milliók nagy örömére. Az 1993-as alkotás mára kultuszfilm lett, most pedig Axel Brown, valamint Trinidad és Tobago legjobbjai küzdhetnek majd azért, hogy örökre beírják magukat a történelemkönyvekbe.

Hatalmas meglepetésre Trinidad és Tobago bobcsapata jogot szerzett a 2026-os téli olimpián való indulásra, méghozzá a 33 éves kapitány, a brit Axel Brown irányításával.

Trinidad and Tobago's Axel Brown takes part in the 2-man bobsleigh training at the Yanqing National Sliding Centre during the Beijing 2022 Winter Olympic Games in Yanqing on February 12, 2022. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Nagyon sokan kíváncsiak a trinidadi bobcsapatra 
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Hogyan indult Axel Brown és a trinidadi bobcsapat mesés sztorija?

Axel Brown tíz éve kergeti az olimpiai álmot, hihetetlen kitartással, ami kétségkívül emlékezetet a Jég veled! című filmre. A phjongcshangi 2018-as olimpián nem lehetett ott, mivel épphogy, de lemaradt a brit csapatban való indulásról, ezért kettős állampolgárságát kihasználva csapatot alapított Trinidad és Tobagón.

A vörös hajú angol sportoló és négy trinidadi csapattársa – De Aundre John (23), Shakeel John (24), Xaverri Williams (29) és Micah Moore (23) – a New York állambeli Lake Placid-i kvalifikáción, január 11-én ért el olyan eredményt, amely elegendőnek bizonyult a milánói-cortinai induláshoz.

 Így ők is ott lesznek a 28 bobos között, a német, svájci és amerikai óriások ellen.

Realista célok az olimpián

A Harrogate-ban született Axel Brown tudja, hogy azért nem ők lesznek a favoritok, de mindent megtesznek, hogy büszkévé tegyék az országot.

„A nyilvánosság, a csapattársak, mindenki csak pozitívumot adott. Egyetlen negatívum sem volt. 

Vannak kulturális különbségek, de évente négy hónapot együtt élünk, most már sziklaszilárd egység vagyunk." Céljuk egyszerű: „Ne legyünk utolsók, akár a 27. hely is öröm lenne a 28-ból."

@weakth0r Sanka, meghaltál? #JegVeled #CoolRunnings #JohnCandy #SankaCoffie #DericeBannock #foryou #fyp #film #weakthor #weakth0r #magyar ♬ eredeti hang - weakth0r

Gondoljunk csak bele, egy vörös hajú brit srác karibiakkal egy sátorban vagy kollégiumban, közös edzések, közös étkezések – ez az igazi összekovácsoló erő, ami nélkül nincs olimpiai álom.

Axel is nagyon szereti a párhuzamot a Jég veled! című film jamaicai hőseivel és szlogenjével: 

„Érezd a ritmust! Érezd a rímeket! Állj fel, itt a bob ideje. Jég veled! Naponta hallom"

 – mondta. „Nagy-Britanniában érdekes módon nem igazán ismerik el, de én imádom. Ez a film tette népszerűvé a bobot, hálásak vagyunk érte.”

Hogyan lett belőle trinidadi bobos?

A kettős állampolgársága édesanyjától, Carolyntól jön, aki az 1950-es években született fehér szülők gyermekeként a Karib-térségben. Ötéves korában Barbadosra költöztek, majd 1966-ban ment az Egyesült Királyságba, ahol családot is alapított.

Axel tinikorában taekwondo országos bajnok lett, de amerikai futballozott is az Egyesült Államokban A 2014-es szocsi olimpia után próbálkozott a brit csapattal, hogy ott legyen a phjongcshangi ötkarikás játékokon, de hiába volt sokáig a négyes fékembere, végül kimaradt. Ez hajtotta tovább és megtanult kormányozni is.

Saját csapatot is alapított hazájában a brit bobprogram keretében, 2019-ben észak-amerikai kupát is nyert, de az ellenségeskedés miatt végül elment és végül Trinidadon hozott létre egy szövetséget. „Volt második útlevelem – mondta. Miért ne indíthatnék új csapatot? A koronavírus-járvány után beindult a projekt."

2020/21 telén mindössze hat hónap alatt pekingi kvótát szereztek kettesben, és a 28. helyet szerezték meg a 30 indulóból, Brazília és Jamaica előtt. Axel most teljes munkaidőben menedzseli a csapatot, és az ideje nagy részében az Egyesült Királyság, a Karib-térség és a versenyszezon alatti téli edzőtáborok között ingázik.

Jön az utolsó olimpia Alex Brown számára?

Trinidad és Tobago erőforrásai jócskán elmaradnak a világ legjobb csapataihoz képest. De Axel készen áll csodát tenni. „Forma-1-es kifejezéssel, nekünk nincs még autónk sem. A nagyágyúk olyan technológiával rendelkeznek, amit mi még nem is ismerünk. Próbáljuk utolérni őket. Minden szinten hátrányban vagyunk. Ha mi a legjobb napunkat futjuk a csúszással, és ők a legrosszabbat, akkor is messze előttünk lennének. Próbálunk jól szerepelni, mert csodás lenne visszatérni a szigetekre a hősök fogadtatására.”

Brown azt is elárulta, hogy a második és utolsó olimpiáján vesz részt.

Nem abban nő fel az ember Harrogate-ben sem, hogy téli olimpiai bobos lesz, az biztos. Amerikai futballt játszottam az USA-ban, de sajnos kirúgtak a csapatból, ahol voltam. Egy hónappal a 2014-es szocsi téli olimpia előtt volt, amikor kerestem valamit, amit csinálhatok. Néztem a TV-t, és megláttam a bobosokat. Gondoltam, talán kipróbálhatnám. Ez 12 éve volt, végül karriert csináltam belőle.”

Trinidad and Tobago's Axel Brown takes part in the 2-man bobsleigh training at the Yanqing National Sliding Centre during the Beijing 2022 Winter Olympic Games in Yanqing on February 10, 2022. (Photo by Joe KLAMAR / AFP)
Most már nemcsak kettes bobban indul Trinidad and Tobago az olimpián 
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Hozzátette, egészséges szintű félelmet mindenkinek éreznie kell a versenyek alatt.

„Úgy tűnik, csak beleugrunk és élvezzük az utat. Én kormányzom a bobot, tehát az én feladatom, hogy leérjünk. 

Még a leglassabb pályákon is a bobok körülbelül 113 km/h-s sebességgel mennek. Hihetetlenül ijesztő. Mindig kell egy egészséges szintű félelem, mert egy szívdobbanás alatt megváltozhat minden. Mindig azt mondtam, ha van egy nap, amikor már egyáltalán nem félek a bobtól, az valószínűleg az a nap, amikor el kell mennem, mert túl önelégült vagyok.”

A sportoló azt mondja, az ő „aranyérme” az olimpiára történt kvalifikáció volt, ami sokkal nehezebb volt, mint négy éve.

„Most kvalifikálnunk kellett a kettes és négyes bobban is. A világ top 17 nemzete között kellett lennünk ahhoz, hogy kvalifikáljunk, ami nekünk a csoda határát súrolja."

Az olimpikon úgy érzi, ez lesz az utolsó versenye, ezért élvezni akarja a versenyeket. Érdekesség, de újra ott lesz majd a versenyen Jamaica, de elsőként indul majd Izrael csapata is.

„A családom nem volt Pekingben az előző olimpián a koronavírus miatt, 

szóval igazán jó lesz, hogy mindenki ott van, így nagyon pozitív befejezése lesz ez a karrieremnek”

 – mondta.

A pályán kívül Brown sokkal kevésbé kockázatkereső: „Egy szép, normális, biztonságos autót vezetek, mert nem lehet minden nyaktörő sebességű." 

A sportból való visszavonulás után egy másik kalandra készül: egy pajtát szeretne átalakítani a párjával, hogy abban élhessenek majd. 

