Hatalmas meglepetésre Trinidad és Tobago bobcsapata jogot szerzett a 2026-os téli olimpián való indulásra, méghozzá a 33 éves kapitány, a brit Axel Brown irányításával.

Nagyon sokan kíváncsiak a trinidadi bobcsapatra

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Hogyan indult Axel Brown és a trinidadi bobcsapat mesés sztorija?

Axel Brown tíz éve kergeti az olimpiai álmot, hihetetlen kitartással, ami kétségkívül emlékezetet a Jég veled! című filmre. A phjongcshangi 2018-as olimpián nem lehetett ott, mivel épphogy, de lemaradt a brit csapatban való indulásról, ezért kettős állampolgárságát kihasználva csapatot alapított Trinidad és Tobagón.

A vörös hajú angol sportoló és négy trinidadi csapattársa – De Aundre John (23), Shakeel John (24), Xaverri Williams (29) és Micah Moore (23) – a New York állambeli Lake Placid-i kvalifikáción, január 11-én ért el olyan eredményt, amely elegendőnek bizonyult a milánói-cortinai induláshoz.

Így ők is ott lesznek a 28 bobos között, a német, svájci és amerikai óriások ellen.

Realista célok az olimpián

A Harrogate-ban született Axel Brown tudja, hogy azért nem ők lesznek a favoritok, de mindent megtesznek, hogy büszkévé tegyék az országot.

„A nyilvánosság, a csapattársak, mindenki csak pozitívumot adott. Egyetlen negatívum sem volt.

Vannak kulturális különbségek, de évente négy hónapot együtt élünk, most már sziklaszilárd egység vagyunk." Céljuk egyszerű: „Ne legyünk utolsók, akár a 27. hely is öröm lenne a 28-ból."

Gondoljunk csak bele, egy vörös hajú brit srác karibiakkal egy sátorban vagy kollégiumban, közös edzések, közös étkezések – ez az igazi összekovácsoló erő, ami nélkül nincs olimpiai álom.

Axel is nagyon szereti a párhuzamot a Jég veled! című film jamaicai hőseivel és szlogenjével:

„Érezd a ritmust! Érezd a rímeket! Állj fel, itt a bob ideje. Jég veled! Naponta hallom"

– mondta. „Nagy-Britanniában érdekes módon nem igazán ismerik el, de én imádom. Ez a film tette népszerűvé a bobot, hálásak vagyunk érte.”

Hogyan lett belőle trinidadi bobos?

A kettős állampolgársága édesanyjától, Carolyntól jön, aki az 1950-es években született fehér szülők gyermekeként a Karib-térségben. Ötéves korában Barbadosra költöztek, majd 1966-ban ment az Egyesült Királyságba, ahol családot is alapított.