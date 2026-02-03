Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Sport

Felrobbant az internet: fejbe találta a bírónőt, de amit utána tett, arra senki sem számított – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi botrány előzte meg a magyar teniszező meccsét. Bondár Anna ellenfele, az ukrán Olekszandra Olijnyikova előre kijelentette, hogy nem lesz köztük kézfogás, döntését pedig azzal indokolta, hogy a magyar játékos 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

Az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy tornát, miután miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz teniszbajnokságot. Ezen a viadalon Bondár Anna is pályára lépett, a több mint három éve történt esetet pedig a magyar játékos aktuális ellenfele, Olekszandra Olijnyikova felemlegette. A két játékos a kolozsvári női tenisztorna második fordulójában csap össze egymással, az ukrán sportolónő azonban a mérkőzés előtt leszögezte, nem hajlandó kezet fogni riválisával.

Bondár Anna felháborító kritikát kapott az ellenfelétől
Bondár Anna felháborító kritikát kapott az ellenfelétől
Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bondár Anna ellenfele vérig sértette a magyar teniszezőt

Olijnyikova azt állította, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés. A 25 éves játékos egészen botrányos párhuzammal minősítette Bondár részvételét a 2022-es oroszországi tornán.

2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, 

és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének” – idézte a Magyar Nemzet az orosz-ukrán háborúra hivatkozó Olijnyikova erős szavait.

Ukraines Oleksandra Oliynykova serves to USA's Madison Keys during their women's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Olekszandra Olijnyikova sokkoló kijelentést tett Bondár Annával kapcsolatban
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

„Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől, és egyértelműen, egyenesen elítéli Oroszország agresszióját Ukrajna ellen, illetve a háborús bűnös Putyint” – tette hozzá az ukrán teniszező.

Olijnyikova nyerte a meccset

A mérkőzés idő közben véget is ért, Olijnyikova két szettben, 6:4, 6:4 arányban nyert, Bondár Anna ezzel kiesett. A kézfogás pedig elmaradt.

Kapcsolódó cikkek

A szexi teniszsztár káromkodva sokkolt mindenkit – a videó bejárta a világhálót
Novak Djokovic legendás teniszütőjére fájt a foga? Van egy rossz hírünk
Novak Djokovics összebalhézott egy újságíróval az ajándékba kapott elődöntő előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!