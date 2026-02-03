Az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy tornát, miután miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz teniszbajnokságot. Ezen a viadalon Bondár Anna is pályára lépett, a több mint három éve történt esetet pedig a magyar játékos aktuális ellenfele, Olekszandra Olijnyikova felemlegette. A két játékos a kolozsvári női tenisztorna második fordulójában csap össze egymással, az ukrán sportolónő azonban a mérkőzés előtt leszögezte, nem hajlandó kezet fogni riválisával.

Bondár Anna felháborító kritikát kapott az ellenfelétől

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bondár Anna ellenfele vérig sértette a magyar teniszezőt

Olijnyikova azt állította, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés. A 25 éves játékos egészen botrányos párhuzammal minősítette Bondár részvételét a 2022-es oroszországi tornán.

2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének,

és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének” – idézte a Magyar Nemzet az orosz-ukrán háborúra hivatkozó Olijnyikova erős szavait.

Olekszandra Olijnyikova sokkoló kijelentést tett Bondár Annával kapcsolatban

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

„Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől, és egyértelműen, egyenesen elítéli Oroszország agresszióját Ukrajna ellen, illetve a háborús bűnös Putyint” – tette hozzá az ukrán teniszező.

Olijnyikova nyerte a meccset

A mérkőzés idő közben véget is ért, Olijnyikova két szettben, 6:4, 6:4 arányban nyert, Bondár Anna ezzel kiesett. A kézfogás pedig elmaradt.

