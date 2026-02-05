Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést – itt a legújabb felmérés

Ezt látnia kell!

Brutális baleset egy mélygarázsban – több tízmilliós a kár!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási felháborodást váltott ki a nemzetközi és a magyar sportközvéleményben is, ahogyan az ukrán Olekszandra Olijnyikova a kolozsvári WTA-tenisztornán próbálta megalázni Bondár Annát. Az ukrán játékos nemcsak megtagadta a kézfogást a magyar teniszezőtől, hanem olyan erkölcsi váddal illette, amelyben a náci Németországhoz és a holokauszthoz hasonlította Bondár korábbi szereplését. A történtek után ismert magyar sportolók sorra álltak ki Bondár Anna mellett, és egyértelműen elítélték a politikai alapú megbélyegzést.

Olekszandra Olijnyikova már a mérkőzés előtt közölte: nem hajlandó kezet fogni Bondár Annával, mert a magyar játékos 2022-ben, azaz négy éve pályára lépett egy szentpétervári bemutató tornán, amelyet a Gazprom finanszírozott. Az ukrán teniszező indoklása azonban sokkolta a sportvilágot.

Bondár Anna kijelentette: soha nem támogatta a háborút! Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bondár Anna kijelentette: soha nem támogatta a háborút!
Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Olijnyikova szerint Bondár szereplése „erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének”.

Az ukrán játékos azt is kijelentette, hogy csak akkor lenne hajlandó kezet fogni Bondárral, ha a magyar teniszező nyilvánosan bocsánatot kérne az ukrán néptől, és egyértelműen elítélné Oroszországot és Vlagyimir Putyint.

Bondár Anna: „Soha nem támogattam a háborút”

A mérkőzést Olijnyikova végül 6:4, 6:4 arányban megnyerte, a kézfogás elmaradt. Bondár Anna a Nemzeti Sportnak reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy nem volt felkészületlen, de a helyzet rendkívül nehéz volt számára.

„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban.”

Ukraines Oleksandra Oliynykova serves to USA's Madison Keys during their women's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Olekszandra Olijnyikova sokkoló kijelentést tett Bondár Annával kapcsolatban
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

A magyar teniszező azt is elmondta, hogy korábban több ukrán ellenféllel – köztük Elina Szvitolinával – is játszott, és soha nem tapasztalt hasonló viselkedést.

„A sportban egyetlen járható út van: a tisztelet”

A történtekre reagált Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok, aki Facebook-oldalán kemény, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

„Nem mindennapi botrány előzte meg a magyar teniszező meccsét. Bondár Anna ellenfele előre kijelentette, hogy nem lesz köztük kézfogás, és ezt egy évekkel ezelőtti oroszországi szerepléssel indokolta. A sportban egy járható út van: a tisztelet! Ezt mindenkor mindenkinek be kellene tartani a sportpályán, politikát a politikusokra bízni!”

Gór-Nagy Miklós is megszólalt

Hosszabb, elvi állásfoglalásban szólalt meg Gór-Nagy Miklós világbajnok magyar vízilabdázó, aki több történelmi példát is felidézett, hangsúlyozva: a sport feladata nem a megosztás.

„A sport mindig képes volt hidakat építeni akkor is, amikor a világot társadalmi vagy politikai feszültségek szabdalták. Egy sportolónak a versenyzés nem politikai állásfoglalás, hanem a sportolói lét lényege és kötelesség is. Rettenetes, ami az ukrán–orosz fronton zajlik, de éppen ezért a sportpályán minden körülmények között a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni.”

„Elfogadhatatlan és felháborító”

Schmitt Gréta teniszező szintén kiállt Bondár Anna mellett, és egyértelműen elfogadhatatlannak nevezte az ukrán játékos viselkedését:

„Méltatlan és felháborító, elfogadhatatlan. A sportban a tisztelet és sportszerűség minden versenyzővel szemben alapvető elv, függetlenül a háttértől vagy származástól. A pályán kívüli nézetek nem befolyásolhatják a tiszteletteljes hozzáállást. A sport közössége egységet és fair playt képvisel, ezért elfogadhatatlan bármilyen sértő vagy megkülönböztető viselkedés a versenyzők között.”

  • Még több cikk
Szégyen: felháborító módon alázta meg magyar ellenfelét az ukrán teniszező
Babos Tímea: Nem égek olyan lázban, mint korábban
Óriási tervekkel vág neki 2026-nak a magyar teniszező

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!