Olekszandra Olijnyikova már a mérkőzés előtt közölte: nem hajlandó kezet fogni Bondár Annával, mert a magyar játékos 2022-ben, azaz négy éve pályára lépett egy szentpétervári bemutató tornán, amelyet a Gazprom finanszírozott. Az ukrán teniszező indoklása azonban sokkolta a sportvilágot.

Bondár Anna kijelentette: soha nem támogatta a háborút!

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Olijnyikova szerint Bondár szereplése „erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének”.

Az ukrán játékos azt is kijelentette, hogy csak akkor lenne hajlandó kezet fogni Bondárral, ha a magyar teniszező nyilvánosan bocsánatot kérne az ukrán néptől, és egyértelműen elítélné Oroszországot és Vlagyimir Putyint.

Bondár Anna: „Soha nem támogattam a háborút”

A mérkőzést Olijnyikova végül 6:4, 6:4 arányban megnyerte, a kézfogás elmaradt. Bondár Anna a Nemzeti Sportnak reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy nem volt felkészületlen, de a helyzet rendkívül nehéz volt számára.

„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban.”

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

A magyar teniszező azt is elmondta, hogy korábban több ukrán ellenféllel – köztük Elina Szvitolinával – is játszott, és soha nem tapasztalt hasonló viselkedést.

„A sportban egyetlen járható út van: a tisztelet”

A történtekre reagált Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok, aki Facebook-oldalán kemény, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

„Nem mindennapi botrány előzte meg a magyar teniszező meccsét. Bondár Anna ellenfele előre kijelentette, hogy nem lesz köztük kézfogás, és ezt egy évekkel ezelőtti oroszországi szerepléssel indokolta. A sportban egy járható út van: a tisztelet! Ezt mindenkor mindenkinek be kellene tartani a sportpályán, politikát a politikusokra bízni!”

Gór-Nagy Miklós is megszólalt

Hosszabb, elvi állásfoglalásban szólalt meg Gór-Nagy Miklós világbajnok magyar vízilabdázó, aki több történelmi példát is felidézett, hangsúlyozva: a sport feladata nem a megosztás.