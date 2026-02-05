Olekszandra Olijnyikova már a mérkőzés előtt közölte: nem hajlandó kezet fogni Bondár Annával, mert a magyar játékos 2022-ben, azaz négy éve pályára lépett egy szentpétervári bemutató tornán, amelyet a Gazprom finanszírozott. Az ukrán teniszező indoklása azonban sokkolta a sportvilágot.
Olijnyikova szerint Bondár szereplése „erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének”.
Az ukrán játékos azt is kijelentette, hogy csak akkor lenne hajlandó kezet fogni Bondárral, ha a magyar teniszező nyilvánosan bocsánatot kérne az ukrán néptől, és egyértelműen elítélné Oroszországot és Vlagyimir Putyint.
Bondár Anna: „Soha nem támogattam a háborút”
A mérkőzést Olijnyikova végül 6:4, 6:4 arányban megnyerte, a kézfogás elmaradt. Bondár Anna a Nemzeti Sportnak reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy nem volt felkészületlen, de a helyzet rendkívül nehéz volt számára.
„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban.”
A magyar teniszező azt is elmondta, hogy korábban több ukrán ellenféllel – köztük Elina Szvitolinával – is játszott, és soha nem tapasztalt hasonló viselkedést.
„A sportban egyetlen járható út van: a tisztelet”
A történtekre reagált Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok, aki Facebook-oldalán kemény, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
„Nem mindennapi botrány előzte meg a magyar teniszező meccsét. Bondár Anna ellenfele előre kijelentette, hogy nem lesz köztük kézfogás, és ezt egy évekkel ezelőtti oroszországi szerepléssel indokolta. A sportban egy járható út van: a tisztelet! Ezt mindenkor mindenkinek be kellene tartani a sportpályán, politikát a politikusokra bízni!”
Gór-Nagy Miklós is megszólalt
Hosszabb, elvi állásfoglalásban szólalt meg Gór-Nagy Miklós világbajnok magyar vízilabdázó, aki több történelmi példát is felidézett, hangsúlyozva: a sport feladata nem a megosztás.
„A sport mindig képes volt hidakat építeni akkor is, amikor a világot társadalmi vagy politikai feszültségek szabdalták. Egy sportolónak a versenyzés nem politikai állásfoglalás, hanem a sportolói lét lényege és kötelesség is. Rettenetes, ami az ukrán–orosz fronton zajlik, de éppen ezért a sportpályán minden körülmények között a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni.”
„Elfogadhatatlan és felháborító”
Schmitt Gréta teniszező szintén kiállt Bondár Anna mellett, és egyértelműen elfogadhatatlannak nevezte az ukrán játékos viselkedését:
„Méltatlan és felháborító, elfogadhatatlan. A sportban a tisztelet és sportszerűség minden versenyzővel szemben alapvető elv, függetlenül a háttértől vagy származástól. A pályán kívüli nézetek nem befolyásolhatják a tiszteletteljes hozzáállást. A sport közössége egységet és fair playt képvisel, ezért elfogadhatatlan bármilyen sértő vagy megkülönböztető viselkedés a versenyzők között.”
