Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Emma Raducanu öt év után ismét WTA-torna döntőjébe jutott. A román és kínai felmenőkkel rendelkező brit teniszező a kolozsvári tornán éppen azt az Olekszandra Olijnyikovát győzte le, aki nemrég kínos helyzetbe hozta Bondár Annát. A történet arról szólt, hogy Olijnyikova a nyolcaddöntőben a magyar teniszezőt győzte le, majd megpróbálta megalázni, ugyanis már a mérkőzés előtt jelezte, hogy nem hajlandó kezet fogni a magyar sportolóval. Az ukrán játékos nemcsak megtagadta a kézfogást, hanem olyan erkölcsi váddal sokkolt, amelyben a náci Németországhoz és a holokauszthoz hasonlította Bondár korábbi szereplését. A történtek után ismert magyar sportolók sorra álltak ki Bondár Anna mellett, és egyértelműen elítélték a politikai alapú megbélyegzést.

Bondár Anna ukrán legyőzője

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Bondár Anna legyőzője kiesett a versenyből

„Fontos volt számomra, hogy megmutassam a küzdelmet, és tudom, hogy csodálatos érzéseket szereztem az ukrán embereknek, az ukrán barátaimnak” – fogalmazott Olijnyikova. „A barátaimnak, akik jelenleg a seregben szolgálnak és harcolnak. Tudom, hogy ők büszkék rám. És ez nagyon fontos. Ez volt valószínűleg a legnagyobb dolog nekem ezen a tornán.” – szúrta ki a Magyar Nemzet a verseny utáni sajtótájékoztatón elhangzottakat.