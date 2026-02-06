Olekszandra Olijnyikova hamar tett róla, hogy megismerjék a nevét. A 25 éves ukrán teniszező idén először játszott Grand Slam-tornán, ahol az orosz és fehérorosz játékostársait nevezte veszélyesnek, majd a héten kolozsvári WTA-versenyen Bondár Anna ellen intézett kirohanást. Olijnyikova a magyar teniszezőt háborúpártinak állította be és a nácikhoz hasonlította, amiért 2022-ben Bondár részt vett egy oroszországi versenyen.

Olekszandra Olijnyikova Bondár Anna legyőzése és gyalázása után újabb meccset nyert a kolozsvári WTA-tornán, az ukrán teniszező Emma Raducanu ellen folytatja

Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim

Ezekkel a vádakkal alapozta meg Olijnyikova, hogy sem a meccs eleji közös fotóra nem áll össze Bondárral, sem a meccs utáni kézfogásra nem hajlandó magyar riválisával. Mindkettő az alapvető teniszetikett része, bár az ukrajnai háború kitörése óta az megszokottá vált, hogy az ukrán teniszezők ezektől orosz és fehérorosz riválisaikkal szemben eltekintenek.

Bondár Anna mellett kiálltak

A Bondár elleni kirohanás viszont új szintet jelent, hiszen az eddigi gyakorlattal szemben erre már nem mondható, hogy csak az ellenfél országának, s nem a teniszező személyének szól az üzenet, bármennyire is mondta Olijnyikova, hogy nem személyes ügyről van szó.

Bondár elárulta: rosszul esett neki Olijnyikova tette, s többen kiálltak a magyar teniszező mellett, aki hangsúlyozta: a béke pártján áll.

Olijnyikova Raducanu ellen folytatja

Olijnyikova Bondár Anna legyőzése után a kínai Vang Hszin-jüt is legyőzte a kolozsvári versenyen. Egészen döbbenetes mutató, hogy az ukrán játékos húsz bréklabdát hárított a meccsen.

Vangnak egyébként jutott kézfogás Olijnyikovától, pedig Kína sem támogatja vadul Ukrajnát a háborúban...

Oleksandra Oliynykova defeats Xinyu Wang 6-4, 6-4 to reach her first ever WTA tour semifinal in Cluj.



25 year old Ukrainian was making her WTA tour main draw debut this week.



Up to a new career high of 71 in the live rankings.



Was ranked 290 + this time last year. pic.twitter.com/rRAuSZbH8b — edgeAI (@edgeAIapp) February 5, 2026

Olijnyikova pénteken már első WTA-tornadöntője reményében lép pályára Kolozsvárott, akárcsak ellenfele, Emma Raducanu. Míg a most feltűnt ukrán játékos esetében ez természetesnek hat, Raducanunál magyarázatra szorul, hiszen ő 2021-ben megnyerte a US Opent. A Grand Slam-tornákat azonban nem a WTA szervezi, a kisebb profi versenyeken pedig Raducanu azóta sem jutott el addig, hogy trófeáig játszhasson.