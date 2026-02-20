Nagy büszkeség volt az olasz társadalom számára, hogy az egész világ a San Sirót figyelhette február 6-án, a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitó ünnepségén. Az eseményt 9.2 millió embernek sugározta az olasz Rai Sport, viszont egyesek szerint sokkal inkább volt nemzeti szégyen, sem mint büszkeség. Paolo Petrecca, a Rai vezetője ugyanis olyan botrányos teljesítményt nyújtott a kommentátorszékben, hogy a munkatársai sztrájkja után saját maga nyújtotta be a lemondását.

Botrányos teljesítményt nyújtott a Rai korábbi igazgatója

Botrányos hibákat vétett az igazgató

Paolo Petrecca az utolsó pillanatban került be a kommentátorállásba, miután az eredetileg kijelölt tudósítót leváltották, amiért információkat adott ki a megnyitóról. Szerepvállalása azonban már a közvetítés elején katasztrófába torkollott, hiszen nem a milánói San Síróból, hanem a római Stadio Olimpicóból köszöntötte a nézőket. A BBC szerint innentől kezdve indult meg a lejtőn: Petrecca több híres olasz sportolót sem ismert fel, köztük a fáklyát vivő röplabdázókat, míg több nemzet delegációjára vitatott megjegyzéseket tett.

A kínai sportolókról például ezt mondta: „Természetes, hogy telefon van a kezükben.”

A korábbi igazgató a versenyzőkön túl az este előadóit sem ismerte meg, Mariah Carey-t az olasz színésznővel, Matilda De Angeliszel keverte össze, a legnagyobb hibáját pedig akkor követte el, amikor Kirsty Coventry-t, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagját az olasz elnök lányának nézte.

Sztrájkoltak ellene a munkatársak

Petrecca botrányos teljesítménye után a Rai újságírói szakszervezete tiltakozásba kezdett, szakmai felkészülését is bírálta, ez pedig az igazgató csütörtöki lemondásához vezetett.

Itt az ideje, hogy hallassuk a hangunkat, mert a Rai Sport eddigi legrosszabb teljesítményével nézünk szembe az egyik legjobban várt eseményen, a Milánó-Cortina téli olimpián – olvasható a szakszervet közleményében.

A korábbi igazgató helyét Marco Lollobrigida vette át, akit széles körökben az egyik legjobb sportműsorvezetőnek tartanak, a záróünnepségen pedig az eredetileg is megjelölt Auro Bulbarelli ül a kommentátorfülkébe.