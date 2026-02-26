Live
44 éves lett az amerikai erősember, akit sokan a bolygó legerősebb emberének is tartanak. Brian Shaw most egy másik sportágban, a szkanderben akar a legjobb lenni, és ezért mindent meg is tesz.

Brian Shaw négyszer is megnyerte a Világ Legerősebb Embere versenysorozatot, az amerikai sportoló igazi óriása volt ennek a sportágnak, nemcsak az eredményei, hanem a hihetetlen méretei miatt is. A mai, február 26-ai napon 44. születésnapját ünneplő nagyság több mint két méter magas és majdnem 200 kg-ot nyom, amelynek nagy része izom. 

Brian Shaw (balra) egy igazi óriás
Fotó: Brian Shaw Facebook-oldala

Brian Shaw a szkanderben törne a csúcsra

Az erősember versenyek után most a szkanderben alkotna nagyot, egészen pontosan itt is világbajnok lenne a 44 éves klasszis, akit a közösségi médiában milliók követnek. Shaw keményen edz az új sportágra, korábban például személyesen a nagyságtól, Devon Larratt-tól vett leckéket. Róla elég azt tudni, hogy a kanadai fegyveres erők egykori tagja, akit minden idők egyik legnagyobb szkanderezőjének tartanak, és aki a személyiségével sokat tett a sportág népszerűségének növeléséért. 

 

