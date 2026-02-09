Live
Brunner Blanca, aki visszalépések nyomán 16. magyar versenyzőként vasárnap kvalifikálta magát a milánói-cortinai téli olimpiára, a hétfői edzésen teljesítette a hódeszkások krosszpályáját. A 22 éves Brunner Bianca elől ezzel az utolsó akadály is elhárult a téli olimpián való indulása elől.

Ebben a számban egy tréningen épp úgy végig kell menni a pályán a részvételhez, mint az alpesi sízőknél lesiklásban. A 22 éves Brunner Bianca vasárnap érkezett meg a livignói helyszínre, másnap pedig sikerrel vette az utolsó akadályt, így rajthoz állhat a milánói-cortinai téli olimpián. 

Brunner Bianca rajthoz állhat a téli olimpián
Fotó: Szalmás Péter/olimpia.hu

„Két edzésről már lemaradtam, azokon egyébként a lányok szenvedtek egy kicsit, mert nem volt meg a kellő sebességük az utolsó ugratóra. Úgyhogy ma le is szögezték, aki nem ugorja meg az utolsót, nem indulhat a versenyen, de nekem szerencsére sikerült. Jó lenne, ha a verseny is jól sikerülne, mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – idézi az MTI a MOB médiacsapatának nyilatkozó Brunner Blancát. 

Brunner Bianca indulhat a téli olimpián

Brunner a 32 krosszos közé nem tudott bekerülni eredetileg, két hellyel csúszott le a kvótáról, ám sérülés miatt ketten visszaléptek a mezőnyből, így olimpiai résztvevővé lépett elő. A magyar hódeszkás szombaton még Ausztriában versenyzett, ott tudta meg, hogy indulhat a játékokon, így azonnal Livignóba utazott, ahol pénteken 10 órától szerepel a selejtezőben, majd a szám döntőjét 14.45-től rendezik.

 

