Bukással indult a milánói-cortinai téli olimpia hétfői napja, az olasz alpesi síző, Florian Schieder egy ugrás után csúszott az oldalára, miközben az egyik léce le is csatolt a lábáról. A hazai versenyző – miután megállt – másodpercekig csak a hóban feküdt, de szerencsére nem szenvedett sérülést, így minden gond nélkül lesíelt a pályáról. Azt csak később lehetett észrevenni, hogy Schieder nadrágja konkrétan kiégett, olyan sokáig csúszott lefele a pálya felső részén.

Florian Schieder nevéhez fűződik az egyik hétfői bukás

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Sokba került a bukás

A 30 éves versenyző csúszását nemcsak a kiégett nadrágja, hanem a társa, Tobias Kastlunger is bánta, hiszen utóbbinak így esélye sem lehetett arra, hogy érmet szerezzen férfi csapatkombinációban. Schieder számára ráadásul az olimpia is véget ért, hiszen szuperóriás-műlesiklásban nem ő indul el, míg lesiklásban „csak” a 17. lett. Csapattársa még tud bizonyítani Milánóban, Kastlunger ugyanis még óriás-műlesiklásban és szlalomban is érdekelt.

A folytatás svájci győzelmet hozott, Tanguy Nef parádésat alakított műlesiklásban, megszerezve ezzel az aranyérmet. Társa, Franjo von Allmen ezzel már a második elsőségét szerezte meg Milánóban, ő az első kétszeres bajnok. Az ezüstérmen Svájc és Ausztria 1-es számú csapat osztozhatott.