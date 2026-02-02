Live
Carlos Alcaraz a teniszvilág csúcsára ugrott – szó szerint és jelképesen is: mint ismert, a 22 éves spanyol sztár az Australian Open döntőjében 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 arányban múlta felül Novak Djokovicsot, ezzel megszerezte első melbourne-i bajnoki címét, és kilencedikként a férfi tenisz történetében teljesítette a „karrier Grand Slamet”, vagyis megnyerte mind a négy nagy tornát: az Australian Opent, a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent. Ám itt még nem ért véget Carlos Alcaraz története, a klasszis spanyol ugyanis Kenguru-tetkóval ünnepel.

A fiatal teniszező, Carlos Alcaraz az Australian Open megnyerésével olyan legendák közé lépett, mint André Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal vagy éppen Novak Djokovics maga.

Carlos Alcaraz újab tetoválást készített az Australian Open megnyerése után
Carlos Alcaraz újabb tetoválást készített az Australian Open megnyerése után
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Tovább bővült Carlos Alcaraz tetkókollekciója

Alcaraz különleges szokása, hogy minden Grand Slam-győzelmét egy tetoválással örökíti meg:

a wimbledoni diadal után egy eper, a párizsi sikert követően az Eiffel-torony, a New York-i győzelem után pedig a Szabadság-szobor és a Brooklyn híd került a bőrére. Most pedig egy új motívumon gondolkodik – egy kis kengurun, amellyel Ausztrália emlékét viselheti magán.  

„Biztos, hogy egy apró kenguru lesz. Még nem tudom pontosan hova kerül, de a lábamra valahova biztosan. Talán a Roland Garros vagy a Wimbledon mellé” – nevetett Alcaraz a döntő után.  

A spanyol játékos számára a siker nemcsak a gyűjteménye új darabját jelenti, hanem egy álom beteljesülését is. 

A karrier Grand Slam mindig is a célom volt. Mindig azzal a gondolattal jöttem ide Ausztráliába, hogy keményen dolgozzak, és egy napon ez sikerüljön. Ez most valóra vált, és ez mindent jelent számomra”

 – mondta meghatottan.  

Djokovics, aki a Sinner elleni kimerítő ötszettes elődöntő után alig pár órát pihent, ezúttal nem tudott csodát tenni. Bár az első játszmában még hibátlanul játszott, Alcaraz fokozatosan átvette az irányítást, és fizikai, valamint mentális frissességének köszönhetően egyre inkább felülkerekedett a 38 éves szerben. A döntő fordulópontját talán egy szerencsés hálós labda is jelezte: Alcaraz ütése a hálóról pattant át Djokovics térfelére, ezzel is jelezve, hogy ezen az estén nem kérdés, ki nyer.

Djokovics sportszerűen méltatta riválisát: 

Mindig élvezet ellene játszani. Már most az egyik legnagyobb, akivel valaha találkoztam. Megérdemli az elismerést, amit a teniszközösségtől kap, és bármit elérhet a jövőben.”  

Alcaraz a győzelem után kamerába azt írta: „Munka elvégezve, 4/4 teljesítve.” Ezzel a négy nagy trófea megszerzését ünnepelte – és ki tudja, hol lesz a helye a következőnek. Ha így folytatja, talán hamarosan elfogynak a szabad bőrfelületek az új tetoválásokhoz.  

