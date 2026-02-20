Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ijesztő jelenet miatt szakadt félbe a női félcső csütörtöki selejtezője. Az egyszeres olimpiai bajnok Cassie Sharpe ugyanis a csúszása végén hatalmasat esett, majd rövid ideig mozdulatlanul feküdt a földön.

Cassie Sharpe, a kanadaiak olimpiai bajnoka szörnyű balesetet szenvedett a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás játékokon. Az aranyérmes síző éppen a női félcső selejtezőjében vett részt, amikor a futama végén hatalmasat esett. Később kiderült, rövid ideig az eszméletét is elvesztette, jelenleg pedig egy livignói klinikán lábadozik, ahol további vizsgálatoknak vetik alá.

A lelátó elcsendesült az olimpiai bajnok esése után, Cassie Sharpe kórházba került
A lelátó elcsendesült az olimpiai bajnok esése után, Cassie Sharpe kórházba került
Fotó: JEFF PACHOUD / AFP

Rémisztő esés az olimpiai bajnoktól, Cassie Sharpe kórházba került

A 33 éves versenyző, aki a 2018-as játékokon aranyérmet szerzett, az első futamában a harmadik legjobb eredményt érte el, így vágott neki a másodiknak is, amit végül nem tudott teljesíteni. Cassie Sharpe a félcső végén szenvedte el a balesetet, beütötte a fejét, majd rövid ideig mozdulatlanul feküdt a földön. A CBC szerint a tömeg elcsendesedett, és hosszú percekbe telt, mire a kétszeres érmest hordágyra fektették. (VIDEÓ)

A kanadaiak később hivatalos közleményt adtak ki sportolójukról, Peter Judge csapatvezető elárulta, hogy Cassie elvesztette az eszméletét, de azóta szerencsére ébren van és beszél. Bár Cassie bejutott a szám döntőjébe, a képviselő szerint valószínűtlen, hogy az esése után ott lehessen a fináléban.

A férfiak versenyét péntekre halasztották

Az MTI csütörtökön számolt be arról, hogy az időjárási körülmények miatt a férfi félcső kvalifikációját és a férfi ugrás döntőjét is péntekre tolták el, míg a női félcső selejtezőjét végül este megtartották.

A svájci határhoz közel található Livignóban – melyet „Kis Tibetnek” is becéznek – már korábban is okozott gondot az időjárás az ötkarikás játékokon: kedden a női hódeszkások slopestyle döntőjét és a szabadstílusú sízők ugrás selejtezőjét kellett elhalasztani.

  • További cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!