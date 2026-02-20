Cassie Sharpe, a kanadaiak olimpiai bajnoka szörnyű balesetet szenvedett a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás játékokon. Az aranyérmes síző éppen a női félcső selejtezőjében vett részt, amikor a futama végén hatalmasat esett. Később kiderült, rövid ideig az eszméletét is elvesztette, jelenleg pedig egy livignói klinikán lábadozik, ahol további vizsgálatoknak vetik alá.
Rémisztő esés az olimpiai bajnoktól, Cassie Sharpe kórházba került
A 33 éves versenyző, aki a 2018-as játékokon aranyérmet szerzett, az első futamában a harmadik legjobb eredményt érte el, így vágott neki a másodiknak is, amit végül nem tudott teljesíteni. Cassie Sharpe a félcső végén szenvedte el a balesetet, beütötte a fejét, majd rövid ideig mozdulatlanul feküdt a földön. A CBC szerint a tömeg elcsendesedett, és hosszú percekbe telt, mire a kétszeres érmest hordágyra fektették. (VIDEÓ)
A kanadaiak később hivatalos közleményt adtak ki sportolójukról, Peter Judge csapatvezető elárulta, hogy Cassie elvesztette az eszméletét, de azóta szerencsére ébren van és beszél. Bár Cassie bejutott a szám döntőjébe, a képviselő szerint valószínűtlen, hogy az esése után ott lehessen a fináléban.
A férfiak versenyét péntekre halasztották
Az MTI csütörtökön számolt be arról, hogy az időjárási körülmények miatt a férfi félcső kvalifikációját és a férfi ugrás döntőjét is péntekre tolták el, míg a női félcső selejtezőjét végül este megtartották.
A svájci határhoz közel található Livignóban – melyet „Kis Tibetnek” is becéznek – már korábban is okozott gondot az időjárás az ötkarikás játékokon: kedden a női hódeszkások slopestyle döntőjét és a szabadstílusú sízők ugrás selejtezőjét kellett elhalasztani.
