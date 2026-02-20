Cassie Sharpe, a kanadaiak olimpiai bajnoka szörnyű balesetet szenvedett a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás játékokon. Az aranyérmes síző éppen a női félcső selejtezőjében vett részt, amikor a futama végén hatalmasat esett. Később kiderült, rövid ideig az eszméletét is elvesztette, jelenleg pedig egy livignói klinikán lábadozik, ahol további vizsgálatoknak vetik alá.

A lelátó elcsendesült az olimpiai bajnok esése után, Cassie Sharpe kórházba került

Fotó: JEFF PACHOUD / AFP

Rémisztő esés az olimpiai bajnoktól, Cassie Sharpe kórházba került

A 33 éves versenyző, aki a 2018-as játékokon aranyérmet szerzett, az első futamában a harmadik legjobb eredményt érte el, így vágott neki a másodiknak is, amit végül nem tudott teljesíteni. Cassie Sharpe a félcső végén szenvedte el a balesetet, beütötte a fejét, majd rövid ideig mozdulatlanul feküdt a földön. A CBC szerint a tömeg elcsendesedett, és hosszú percekbe telt, mire a kétszeres érmest hordágyra fektették. (VIDEÓ)

Canada's Cassie Sharpe had the 3rd-highest score in qualifying but takes a hard fall in Run 2. The 2-time Olympic medalist is still being attended to by medical staff nearly 10 minutes after her fall pic.twitter.com/o4Y6tJAgsw — Chicco Nacion (@chicco_n) February 19, 2026

A kanadaiak később hivatalos közleményt adtak ki sportolójukról, Peter Judge csapatvezető elárulta, hogy Cassie elvesztette az eszméletét, de azóta szerencsére ébren van és beszél. Bár Cassie bejutott a szám döntőjébe, a képviselő szerint valószínűtlen, hogy az esése után ott lehessen a fináléban.

A férfiak versenyét péntekre halasztották

Az MTI csütörtökön számolt be arról, hogy az időjárási körülmények miatt a férfi félcső kvalifikációját és a férfi ugrás döntőjét is péntekre tolták el, míg a női félcső selejtezőjét végül este megtartották.

A svájci határhoz közel található Livignóban – melyet „Kis Tibetnek” is becéznek – már korábban is okozott gondot az időjárás az ötkarikás játékokon: kedden a női hódeszkások slopestyle döntőjét és a szabadstílusú sízők ugrás selejtezőjét kellett elhalasztani.