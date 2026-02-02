Felsorolni is nehéz lenne, mennyi akciófilmben és egyéb TV-műsorban szerepelt Chuck Norris, a Delta Kommandótól kezdve a Walker, a texasi kopóig. Jelen cikkünkben nem is a filmes munkáiról emlékeznénk meg, hanem arról, aminek köszönhetően a világhírnévig repült a csillaga, a küzdősport tudásáról. Bizony, Chuck Norris egy elismert karatemester, aki több más harcművészeti ágban is eljutott a hőn áhított fekete övig, a karatéban pedig többszörös világbajnoknak is mondhatja magát. Egy nagyobb ilyen versenyen, amelyet eredetileg három naposra írtak ki a szervezők, és amelyet Norris megnyert egy nap leforgása alatt, szóval itt pecsételődött meg a sorsa, mert egy bizonyos Bruce Lee felfigyelt rá és úgy gondolta, a filmjében jól mutatna egy közös nagy bunyó a fiatalemberrel. A többi meg már ahogy mondani szokták, történelem...

Bruce Lee és Chuck Norris A sárkány útja című örök klasszikusban

Fotó: CONCORD PRODUCTIONS INC / GOLDEN / Collection ChristopheL via AFP

Chuck Norris pokolian gyorsan rúgott

Hollywoodban nem mellesleg olyan óriások tanítója volt, mint Steve McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, valamint Donnie és Marie Osmond. A lenti archív felvételen éppen egy másik legendás küzdősportoló, Benny Urquidez segítségével mutatta be, milyen egy kiválóan kivitelezett oldalsó fejrúgás, lábcsere után.