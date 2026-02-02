Felsorolni is nehéz lenne, mennyi akciófilmben és egyéb TV-műsorban szerepelt Chuck Norris, a Delta Kommandótól kezdve a Walker, a texasi kopóig. Jelen cikkünkben nem is a filmes munkáiról emlékeznénk meg, hanem arról, aminek köszönhetően a világhírnévig repült a csillaga, a küzdősport tudásáról. Bizony, Chuck Norris egy elismert karatemester, aki több más harcművészeti ágban is eljutott a hőn áhított fekete övig, a karatéban pedig többszörös világbajnoknak is mondhatja magát. Egy nagyobb ilyen versenyen, amelyet eredetileg három naposra írtak ki a szervezők, és amelyet Norris megnyert egy nap leforgása alatt, szóval itt pecsételődött meg a sorsa, mert egy bizonyos Bruce Lee felfigyelt rá és úgy gondolta, a filmjében jól mutatna egy közös nagy bunyó a fiatalemberrel. A többi meg már ahogy mondani szokták, történelem...
Chuck Norris pokolian gyorsan rúgott
Hollywoodban nem mellesleg olyan óriások tanítója volt, mint Steve McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, valamint Donnie és Marie Osmond. A lenti archív felvételen éppen egy másik legendás küzdősportoló, Benny Urquidez segítségével mutatta be, milyen egy kiválóan kivitelezett oldalsó fejrúgás, lábcsere után.