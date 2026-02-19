Live
Már tavaly beszámoltunk arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok fővárosában egy nem akármilyen ketrecharcgálát tartanak a nyáron. Az USA 250. születésnapi programsorozatában helyet kap egy egyedi UFC-gála, benne nagyszerű párosításokkal, elvileg Conor McGregor is verekedni fog.

Conor McGregor egykor a UFC aranytojást tojó tyúkja volt, olyan magasságokba repítette a ketrecharc népszerűségét a szókimondó stílusával, a Muhammad Ali szerepléseire emlékeztető meccs előtti sajtótájékoztatóival, ahol még nem járt ez a küzdősportág. Az MMA kétségtelenül sokat köszönhet a korábbi kétsúlycsoportos világbajnoknak, aki néhány éve már nem volt az oktagonban és sajnos csak a botrányaival hívja fel magára a figyelmet. 

Conor McGregor vajon tényleg ott lesz a Fehér Házban?
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Conor McGregor nagyon szeretne Washingtonban harcolni

„Megkaptam az ellenfelem nevét, valamint a mérkőzés dátumát, és elfogadom mindkettőt. Várom a szerződésemet” – írta McGregor az X-en. A bejegyzés azonban nem maradt sokáig látható. Az ír sztár valószínűleg rájött, hogy talán túl sokat árult el a visszatéréséről, ezért gyorsan törölte a bejegyzést. Addigra azonban már elkezdtek keringeni a neten a képernyőképek, mivel a média még azelőtt rögzítette az üzenetet, hogy az eltűnt volna. McGregor korábban még azt mondta, hogy június 14-én, a UFC White House kártyán szembeszállna régi riválisával, Michael Chandlerrel. A UFC elnöke, Dana White azonban gyorsan elvetette ezt a lehetőséget, később Jorge Masvidal neve is felkerült a listára, de White ezt is elutasította. 

Lehet, hogy azért törölte McGregor a tweetet, mert januárban nyilatkozott a szerződéséről, de ez a bejelentés az időzítés miatt nem tűnik véletlennek.

Miközben a UFC készül a történelmi Fehér Ház-eseményre, a promóció még nem jelentette be a megerősített mérkőzéseket. Ugyanakkor a kártyát máris a legnagyobb UFC-eseményként hirdetik. Donald Trump amerikai elnök korábban azt állította, hogy nyolc-kilenc címmérkőzés is lesz a programban. Dana White ugyan nem tagadta McGregor jelenlétét a kártyán, de nem is erősítette meg azt. 

 

