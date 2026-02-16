Az Origón is beszámoltunk korábban még arról, hogy Csudai Sándor a fotós pályafutása során a Mediaworks munkatársaként dolgozott, korábban fotóstúdiókban, fesztiválokon, valamint különböző magazinoknál és online médiumoknál is tevékenykedett. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták: 2015-ben Junior Prima-díjat kapott, 2019-ben elnyerte a 35 év alatti fotósoknak járó Hemző Károly-díjat, emellett Sajtófotó-díjban is részesült. Most pedig a halálát követően részesült egy nem akármilyen elismerésben, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Csudai Sándor különdíjat nyert fotója / World Sports Photography Awards

Fotó: Csudai Sándor

Csudai Sándor rendkívüli tehetség volt

Néhai kollégánk még a halála előtt nevezett be a világ egyik legnagyobb és legelismertebb nemzetközi fotósversenyére. A World Sports Photography Awards valóban az a verseny, amelyet a világ legjelentősebb eseményei között tartanak számon ebben a műfajban. Csudai Sándor több képpel is nevezett, a fenti fotóval pedig a Forma-1-es kategóriában nyert különdíjat.