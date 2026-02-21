A Nemzeti Versenysport Szövetség gáláján 2025-ben Dancz Boglárka lett az Év Női Sportolója légtornában. A díj egyszerre jelenti egy rendkívüli év csúcspontját és azt a csendes, de határozott visszaigazolást, amelyre minden sportoló vágyik: hogy a belefektetett munka láthatóvá válik.

Dancz Boglárka elképesztő éremesőt produkált 2025-ben, így nem meglepő, hogy ő lett az év légtornásza

Forrás: Magyar Légtorna Szövetség

„Számomra ez a díj óriási elismerése annak a rengeteg munkának, amit nap mint nap, évek óta belefektetek ebbe a sportba” – meséli az Origo Sportnak. Ugyanakkor rögtön hozzáteszi, hogy ezt az elismerést nem kizárólag saját magának tulajdonítja. „Nemcsak az én sikeremnek érzem, hanem az egész légtornász közösségének is. Úgy gondolom, hatalmas dolog, hogy ott lehettünk ezen a gálán, és hogy a sportág ilyen figyelmet kapott. Ez sokkal többről szól, mint egyetlen ember díjáról: arról is, hogy a légtorna egyre inkább helyet követel magának a magyar sportéletben. Nagyon büszke voltam magamra. Amikor elkezdtem ezt a sportot, el sem tudtam volna képzelni, hogy egyszer ilyen szintre juthatok. Ezek a pillanatok mindig emlékeztetnek arra, honnan indultam, és mennyi munka van mögöttem. Néha jó egy kicsit megállni, ránézni erre az egészre, és azt mondani: igen, ezért tényleg megérte.”

Dancz Boglárka: éremeső három eszközön

Boglárka 2025-ben szinte minden jelentős megméretésen dobogóra állt. Silk, hammock és karika kategóriában is kiemelkedő eredményeket ért el, világbajnoki és Európa-bajnoki címeket szerzett, miközben a hazai bajnokságokon is sorra gyűjtötte az érmeket. Az év sikerei azonban nemcsak a fizikai felkészültségét, hanem a mentális állóképességét is próbára tették.

„Az egyetem és a fiatalabb versenyzők felkészítése mellett kevesebb időm jutott a saját koreográfiáimra, ugyanakkor ez sok szempontból segített. Motivált maradtam, nem mindig ugyanazt gyakoroltam, és kevesebb időm volt túlizgulni a dolgokat. Mentálisan kifejezetten fárasztó volt ennyi mindenre figyelni, de én így érzem magam igazán önazonosnak.”

A sok verseny, a folyamatos utazás és a különböző kategóriák közötti váltás sok sportolót felőrölne, ő azonban inkább lehetőségként tekintett rá. „Minden versenyre kicsit alakítottam a gyakorlataimon, ami segített abban, hogy végig koncentrált maradjak. Számomra ez a sok verseny nem teher volt, hanem lehetőség arra, hogy több oldalról is megmutathassam, ki vagyok és mit tudok.”