A Nemzeti Versenysport Szövetség gáláján 2025-ben Dancz Boglárka lett az Év Női Sportolója légtornában. A díj egyszerre jelenti egy rendkívüli év csúcspontját és azt a csendes, de határozott visszaigazolást, amelyre minden sportoló vágyik: hogy a belefektetett munka láthatóvá válik.
„Számomra ez a díj óriási elismerése annak a rengeteg munkának, amit nap mint nap, évek óta belefektetek ebbe a sportba” – meséli az Origo Sportnak. Ugyanakkor rögtön hozzáteszi, hogy ezt az elismerést nem kizárólag saját magának tulajdonítja. „Nemcsak az én sikeremnek érzem, hanem az egész légtornász közösségének is. Úgy gondolom, hatalmas dolog, hogy ott lehettünk ezen a gálán, és hogy a sportág ilyen figyelmet kapott. Ez sokkal többről szól, mint egyetlen ember díjáról: arról is, hogy a légtorna egyre inkább helyet követel magának a magyar sportéletben. Nagyon büszke voltam magamra. Amikor elkezdtem ezt a sportot, el sem tudtam volna képzelni, hogy egyszer ilyen szintre juthatok. Ezek a pillanatok mindig emlékeztetnek arra, honnan indultam, és mennyi munka van mögöttem. Néha jó egy kicsit megállni, ránézni erre az egészre, és azt mondani: igen, ezért tényleg megérte.”
Dancz Boglárka: éremeső három eszközön
Boglárka 2025-ben szinte minden jelentős megméretésen dobogóra állt. Silk, hammock és karika kategóriában is kiemelkedő eredményeket ért el, világbajnoki és Európa-bajnoki címeket szerzett, miközben a hazai bajnokságokon is sorra gyűjtötte az érmeket. Az év sikerei azonban nemcsak a fizikai felkészültségét, hanem a mentális állóképességét is próbára tették.
„Az egyetem és a fiatalabb versenyzők felkészítése mellett kevesebb időm jutott a saját koreográfiáimra, ugyanakkor ez sok szempontból segített. Motivált maradtam, nem mindig ugyanazt gyakoroltam, és kevesebb időm volt túlizgulni a dolgokat. Mentálisan kifejezetten fárasztó volt ennyi mindenre figyelni, de én így érzem magam igazán önazonosnak.”
A sok verseny, a folyamatos utazás és a különböző kategóriák közötti váltás sok sportolót felőrölne, ő azonban inkább lehetőségként tekintett rá. „Minden versenyre kicsit alakítottam a gyakorlataimon, ami segített abban, hogy végig koncentrált maradjak. Számomra ez a sok verseny nem teher volt, hanem lehetőség arra, hogy több oldalról is megmutathassam, ki vagyok és mit tudok.”
A csend a reflektorfényben
A videókon sokszor szinte tökéletes nyugalommal mozog a magasban, mintha a gravitáció nem is vonatkozna rá. De belül ugyanúgy ott van a feszültség, mint minden sportolónál.
„Az évek során megtanultam jól elrejteni az izgulást, de ez nem jelenti azt, hogy nincs jelen” – mondja őszintén. „Versenyről versenyre egyre nagyobb rajtam a nyomás, az elvárások is nőnek, de a legszigorúbb mindig saját magammal szemben vagyok.”
A lámpaláz ellenszere nála nem egy varázsmozdulat, hanem a munka maga.
Az izgulás leküzdésére az a legjobb módszerem, hogy edzésen addig gyakorlom a koreográfiát, amíg nincs benne olyan elem, amitől tartok. Fellépés előtt az edzőimmel szoktam beszélgetni, és mindig azt mondják: csak csináld úgy, ahogy szoktad, és érezd jól magad.
És amikor elindul a zene, minden átkapcsol. „Amint fellépek a színpadra, megszűnik a külvilág. Abban a pillanatban végre megmutathatom, ki vagyok. Olyan, mintha kikapcsolna az agyam, és egyszer csak azt veszem észre, hogy már a meghajlásnál tartok.”
Véletlen találkozás a levegővel
A légtorna nem gyerekkori terv volt, sokkal inkább egy sorsszerű véletlen. Korábban akrobatikus tánccal foglalkozott a New Step Fitness sportegyesületben, ahol egy előadás színesítésére próbálhatta ki először a légtornát.
„Teljesen véletlenül találtunk egymásra” – idézi fel. „Annyi új lehetőség nyílt meg előttem, hogy onnantól kezdve alig vártam a következő edzést. Ma már el sem tudom képzelni az életem nélküle.”
A levegőben nemcsak sportoló, hanem előadó is lesz, aki karaktert formál, történetet mesél. „Egy versenygyakorlat közben teljesen megszűnnek a gondolataim. Teljes összhangban érzem magam az eszközzel és a zenével, felveszem az adott karaktert, mintha a színpadon nem is én lennék.”
Bogi szerint a légtorna szépsége nem csak a mozdulatokban van, hanem abban is, ahogy ő maga és a sportág együtt jutott el idáig.
A csillogás mögött
A dobogós pillanatok mögött kíméletlen hétköznapok vannak: edzések, tanítás, új koreográfiák, folyamatos fejlődés.
„Amikor csak tehetem, bemegyek az edzőterembe – ha nem is a saját, akkor mások koreográfiáival foglalkozni. Hetente legalább ötször edzek, a többi napon pedig edzést tartok” – mondja.
A jövőjét is teljes mértékben ebben képzeli el. „Soha nem tudnám megunni, és nagyon remélem, hogy a jövőben ki tudok alakítani egy olyan struktúrát, hogy főállásban ezzel foglalkozhassak.”
Szabadság és adrenalin
Boglárka a hétköznapokban sem zárkózik el az adrenalin elől. Bár a légtorna önmagában is extrém sport, vannak olyan álmok, amelyek még nála is a bakancslistán szerepelnek. „Nagy vágyam a tandemugrás és a bungee jumping, de eddig még nem volt rá lehetőségem” – mondja. Addig viszont maradnak a földhözragadtabb, de ugyanolyan izgalmas élmények: „Addig maradnak az extrém hullámvasutak, abból jöhet bármennyi.”
A tétre menő események mellett Boglárka számára fontosak a show-elemek is: amikor nem a pontszámok, hanem a közönség öröme számít. A Budapest Parkban például vízipisztollyal „támadta meg” a DJ Otira bulizó nézőket a magasból.
Az ilyen fellépések a szabadságról szólnak. Leírhatatlan érzés tét nélkül előadni magam laikus közönségnek, akik nem szakmai szemmel néznek rám. Számukra már az is csodálatos, ha csak ülök a karikában, ezért is szeretek annyira fellépéseken és előadásokban szerepelni.
És hogy jön-e idén újabb meglepetés? „Idén is készülök izgalmas és viszonylag formabontó témákkal – de ez vagyok én.”
Világjárás és hazai színpad
A nemzetközi versenyek bejárták vele a világot, de Tallinn különösen emlékezetes maradt. „Az észtországi Európa-bajnokság volt számomra a legkülönlegesebb. Az egész város olyan volt, mintha egy álomvilágba csöppentem volna.”
Külön büszkeség, hogy idén már zsűritagként térhet vissza. Eközben nyáron Magyarország rendezi a kontinensviadalt, ami egyszerre jelent plusz nyomást és extra motivációt.
„Plusz nyomást helyez rám, hiszen ott lesz mindenki, aki szeretne látni, és nem okozhatok csalódást. Ugyanakkor nagyon várom, hogy újra hazai közönség előtt, hazai színpadon versenyezhessek” – fogalmazott Boglárka, aki a tavaly decemberi, budaörsi világbajnokságon egy ezüstéremmel és két negyedik hellyel zárt.
