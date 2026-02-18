Live
Rossz hírt kaptak a sportág szerelmesei. Michael van Gerwen kihagyhatja a darts Premier League harmadik állomását, miután a holland klasszis lebetegedett, s jelenleg is várja a tesztek végeredményét.

Szerda este számolt be arról a Sky Sports, hogy a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen kihagyhatja a darts Premier League harmadik, glasgowi állomását. A PDC közleménye szerint a holland egészségügyi problémával küszködik, és jelenleg is a tesztek eredményére vár, amelyek eldöntik, hogy utazhat-e Skóciába.

Luke Littler és Michael van Gerwen már az első körben találkozna a darts Premier League harmadik állomásán
Fotó: ELIAS ROM / Belga

Van Gerwen lemaradhat a darts Premier League következő estéjéről

A holland klasszis a listavezető pozíciójából várja a Premier League harmadik körét, hiszen a nyitófordulót megnyerte, míg a második estén csupán Gerwyn Price tudta legyőzni a döntőben. Michael van Gerwenről szerda este érkezett a váratlan hír, hogy egy betegséggel küzd, és komoly veszélybe került a csütörtök esti szereplése.

„Michaelnek egészségügyi problémája van, és a tesztek eredményeire vár, amelyek eldöntik, hogy utazhat-e Glasgow-ba” – idézte a PDC közleményét a Sky Sports.

A Sky továbbá azt is elárulta, hogy a betegségről szóló hírek azután érkeztek, hogy a hétszeres Premier League-győztes közeli barátja, Vincent van der Voort jelezte, van Gerwen elkapott valamit.

A torna szabálya szerint, ha egy játékos nem tud megjelenni az eseményen, akkor az ellenfele automatikusan továbbjut a következő körbe, jelen esetben Luke Littler mérkőzne meg a Johhny Clayton–Gerwyn Price győztesével a legjobb négy között. 

A Premier League harmadik fordulója magyar idő szerint 20.10-től veszi kezdetét, a tábla elé Stephen Bunting áll majd, akinek Gian van Veen lesz az ellenfele.

