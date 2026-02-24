A tornát rendező nemzetközi szervezet (PDC) kedden a honlapján közölte, hogy akárcsak tavaly, úgy az idei dartsviadalon is ott lehet a Hungarian Super League győztese, azaz biztosan lesz magyar résztvevő a 128-as főtáblán.

A legutóbbi darts-vb-n Kovács Patrik képviselte Magyarországot

Fotó: Török Attila

A legjobbak mezőnyében idén először két afrikai versenyző is lehetőséget kap a bizonyításra.

Idén még több néző lesz a darts-vb-n

A tavalyi viadalon magyar részről Kovács Patrik állt táblához a londoni Alexandra Palace-ben, de az első fordulóban 3-0-ra kikapott az angol Callan Rydztől - emlékeztetett az MTI.

A december-januári vb-n fontos változás lesz, hogy az Alexandra Palace egy másik termében lesz a torna, így az eddigi 3200 helyett 5000 néző szurkolhat majd a helyszínen a világ legjobb dartsosainak.