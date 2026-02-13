A 2022-es felnőtt világbajnokságon történt doppingvétség miatt a kötöttfogású birkózás 87 kg-os kategóriájának rangsorát az egyik sportoló kizárása után módosították. A módosítás eredményeként sportolójuk, Losonczi Dávid, második lett, így ezüstérmet kap. Az érmek újraelosztása időigényes folyamat, addig is kérjük, küldjék el a bronzérmet a címünkre – olvasható az MBSZ hivatalos oldalán.

Losonczi Dávid vb-ezüstérmet kap a doppingbotrány után

Fotó: Blasius Photography-Horvath Bala

Losonczi Dávid az ellenfele doppingvétsége miatt utólag kapja meg a fényesebb érmet

Mint ismert, a magyar klasszis 4-3-ra kikapott a szerb Zurabi Datunasvilitől a 2022-es belgrádi világbajnokság elődöntőjében, majd a bronzmérkőzést megnyerve a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Grúz származású legyőzője később a döntőt sikerrel vette, azonban 2025 decemberében kiderült, hogy Datunasvili doppingvétséget követett el. Az MTI akkori tudósításából kiderül, hogy a szerb megpróbálta meghamisítani a védelmére készült egyik videót, ezért lett a szigorú, ötéves eltiltás a végső ítélet.

Nekem semleges ez a történet, nem örülök, szomorú sem vagyok. Akkor és ott nem volt jó, kétes meccsen kaptam ki tőle, de történt már velem hasonló, ilyen az élet. Több mint hároméves történet, lezártam már magamban, boldogan tekintek vissza rá, hiszen ez volt az első érmem a felnőttek között

– idézte a szövetség az immáron 2022-es vb-ezüstérmes Losonczi Dávidot.