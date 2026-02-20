Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A rúdugrás olimpiai bajnoka énekesként lépett színpadra hazájában. Armarnd Duplantis kimondottan meglepő szerepben tűnt fel, de hatalmas sikert aratott.

A 24 éves rúdugró már 14-szer döntötte meg az aktuális világcsúcsot rúdugrásban. Jelenleg 6,30 méteres csúcsnál tart. Armand Duplantis a svéd közszolgálati televízió egyik talkshow-jában szerepelt, ahol a Feeling Myself című dalát adta elő.

Fény derült Duplantis titkos tehetségére
Fény derült Duplantis tehetségére
Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT / TT News Agency

Fény derült Duplantis tehetségére

Duplantis az elmúlt időszakban zenei karrierbe is kezdett, korábban már több dalt is megjelentetett. A zene kikapcsolódást jelent számára a versenyidőszakon kívül és a megmérettetések között. A műsor előtt viszont azt mondta, nagyon ideges.

„Kicsit izgultam az élő fellépés előtt, de nagyon szórakoztató volt. Teljesen másfajta adrenalin, mint egy verseny. Nem akarok profi énekes lenni, csak simán élvezem. Ez egy olyan kreatív dolog, ami boldoggá tesz” - mondta a Mondo becenévre halgató atléta.

@mondo

Feelin’ Myself out 00:00. First live performance tomorrow @ Carina Bergfeldt btw.

♬ Feelin' Myself - Mondo

Carina Bergfelt műsorában arról is beszélt, hogy félelem nélkül akarja élni az életét. Sokszor kap ihletet, ilyenkor a gondolatait dalszöveggé formálja és feljegyzi a telefonjába. Az ötletek bárhol előtörhetnek belőle, a leggyakrabban a fürdőszobában.

Duplantisnak legközelebb február 22-én lesz esélye újból megdönteni saját világcsúcsát a franciaországi Clemont-Ferrand-ban. Márciusban majd további két fedett pályás verseny vár rá, köztük a hóvégi világbajnokság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!