A 24 éves rúdugró már 14-szer döntötte meg az aktuális világcsúcsot rúdugrásban. Jelenleg 6,30 méteres csúcsnál tart. Armand Duplantis a svéd közszolgálati televízió egyik talkshow-jában szerepelt, ahol a Feeling Myself című dalát adta elő.

Fény derült Duplantis tehetségére

Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT / TT News Agency

Duplantis az elmúlt időszakban zenei karrierbe is kezdett, korábban már több dalt is megjelentetett. A zene kikapcsolódást jelent számára a versenyidőszakon kívül és a megmérettetések között. A műsor előtt viszont azt mondta, nagyon ideges.

„Kicsit izgultam az élő fellépés előtt, de nagyon szórakoztató volt. Teljesen másfajta adrenalin, mint egy verseny. Nem akarok profi énekes lenni, csak simán élvezem. Ez egy olyan kreatív dolog, ami boldoggá tesz” - mondta a Mondo becenévre halgató atléta.

Carina Bergfelt műsorában arról is beszélt, hogy félelem nélkül akarja élni az életét. Sokszor kap ihletet, ilyenkor a gondolatait dalszöveggé formálja és feljegyzi a telefonjába. Az ötletek bárhol előtörhetnek belőle, a leggyakrabban a fürdőszobában.

Duplantisnak legközelebb február 22-én lesz esélye újból megdönteni saját világcsúcsát a franciaországi Clemont-Ferrand-ban. Márciusban majd további két fedett pályás verseny vár rá, köztük a hóvégi világbajnokság.