A két főszereplő a 20 éves Alysa Liu, és a 22 éves Eileen Gu. Liu egy politikai aktivista, Arthur Lin lánya, aki a Tienanmen téri tüntetések leverése után menekült el Kínából, az ő lánya az amerikai színeket választotta. Alysa az öt testvér közül a legidősebb, van egy húga valamint hármasiker testvérei is. Mindannyian béranyaság útján születtek, két anonim petesejtdonor közreműködésével. Arthur felesége a válásuk után is a gyerekek törvényes gyámja maradt. Eileen Gu kínai édesanyja a felsőoktatás miatt költözött az Egyesült Államokba, édesapja amerikai. Eileen gyerekkorában rendszeresen Pekingben töltötte a nyarakat. Ő Milánóban Kínát képviselte.
Alysa Liu az úttörő, Eileen Gu az áruló?
„Eileen Gu Kínának versenyez, és milliókat keres vele. Alysa Liu egy kínai bevándorló lánya, aki részt vett a Tienanmen téri tüntetéseken.
Egy Eileen Gukkal teli világban legyél inkább Alysa Liu
– írta egy kommentelő a két sportoló kapcsán. A háttérben az Egyesült Államok és Kína közti versengés húzódik meg. A világ két legnagyobb hatalma folyamatosan harcban áll szinte minden gazdasági és technológiai területen. Az internet egy szűk, de hangos szelete próbálta és próbálja egymás ellen fordítani a két lányt, megkérdőjelezve a lojalitásukat és identitásukat.
A „Hóhercegnő” és a „hazafi”
Kínában Eileen Gu a „Hóhercegnő” néven ismert. A félig kínai, félig amerikai freestyle sízőt édesanyja nevelte fel, a nyarakat Pekingben, a tanévet San Franciscóban töltötte. Háromévesen kezdett síelni a Tahoe-tónál, nyolcévesen már versenyzett, egy évvel később országos bajnoki címet nyert. Gu eleinte az Egyesült Államok színeiben versenyzett, majd 2019-ben átigazolt a kínai csapathoz a 2022-es pekingi olimpia előtt. Azt mondta, célja, hogy „milliókat inspiráljon Pekingben – édesanyja szülővárosában”.
A döntést Kínában természetesen sokan ünnepelték. Gu két arany- és egy ezüstérmet nyert a 2022-es olimpián. Azóta sportikon lett Kínában. Milliók követik a közösségi médiában. Az állami sajtó „a világ bálványának” nevezte. Éves bevétele állítólag eléri a 23 millió dollárt, aminek jó része szponzoroktól, reklámszerződéseken keresztül érkezik. Döntése kezdetben komoly visszhangot váltott ki, különösen az USA–Kína rivalizálás és Kína emberi jogi megítélése miatt. A felháborodás idővel alábbhagyott – egészen a mostani játékokig.
Az amerikai csapat tagja, az alpesi síző Hunter Hess azt mondta egy újságírói kérdésre, hogy „vegyes érzései vannak” az amerikai politikai helyzetet illetően, mire Donald Trump „igazi lúzernek” nevezte. Gu védelmébe vette Hesst: „Én is voltam már kereszttűzben. Sajnálom a sportolókat.” Gu kritikusai szerint Trump bírálata mellett bőszen hallgat Kína „dolgairól”.
A volt NBA-játékos, Enes Kanter „Freedom-árulónak” nevezte őt, mondván: „Nem élvezheted az amerikai állampolgárság szabadságát, miközben a Kínai Kommunista Párt PR-eszközeként működsz.”
Miután Gu nem nyert aranyat a milánói szlalomversenyen, úgy nyilatkozott, hogy „két ország súlyát” érzi a vállán. Támogatói ezt őszinte pillanatnak tartották, kritikusai viszont azt hangsúlyozták, hogy hivatalosan csak egy országot képvisel. Gu végül három érmet nyert Milánóban – egy aranyat és két ezüstöt –, így már hat olimpiai érme van. Ő minden idők legeredményesebb freestyle-sízője.
Ezt egy riporter orra alá is dörgölte, amikor két ezüst után azt kérdezték tőle, hogy akkor ez most két elbukott arany vagy megnyert ezüst? A kérdés után Gu hangosan felnevetett. „Én vagyok a legtöbb éremmel rendelkező freestyle síző, szerintem ez már válasz a kérdésére. Öt érmet nyerni az olimpián olyan élmény, amely megváltoztatja az ember életét. És minden újabb érem megszerzése exponenciálisan nehezebb, mint az előző. Az, hogy két aranyérmet elvesztettem, nevetséges" - mondta Gu, aki modellkedés mellett a Stanford Egyetem kvantumfizika szakos hallgatója és olyan márkák támogatottja, mint a Louis Vuitton, vagy a Tiffany.
Gu a félcsőben nyert végül aranyat, de a verseny után mégis bánatában sírt a sajtótájékoztatón, ugyanis megtudta, hogy elhunyt a nagymamája, akinél a nyarakat töltötte Pekingben.
Elnézést a késésért, csak épp most tudtam meg, hogy meghalt a nagymamám. Nagyon fontos része volt az életemnek, ahogy felnőttem, igazán felnéztem rá. Erős harcos volt, egy igazi gőzhajó: ő irányította az életet, megragadta a gyeplőt, és olyanná tette, amilyenné akarta, ezzel pedig nagyon inspirált engem. Amikor utoljára láttam őt az olimpia előtt, nagyon beteg volt, szóval tudtam, hogy akár ez is megtörténhet. Nem ígértem meg neki, hogy nyerni fogok, de azt igen, hogy bátor leszek, ahogy ő is az volt, és ezért emlegetem folyton azt, hogy bízzak magamban, legyek bátor és vállaljak kockázatot. Nagyon örülök, hogy ezt sikerült betartanom, és remélhetőleg büszke rám, de ez most egy nagyon nehéz időszak nekem
– mondta a kínai síző, aki azzal zárta beszédét, hogy saját maga nagyon büszke az idei olimpián nyújtott teljesítményére.
Gu nem az első amerikai születésű sportoló, aki más országot választott – de talán a legsikeresebb. És éppen ez az oka annak, hogy ennyi figyelmet kap. JD Vance alelnök szerint olyan sportolónak, aki az amerikai rendszer előnyeit élvezte, az USA-t kellene képviselnie. „Ha nem lennék sikeres, valószínűleg nem érdekelné őket ennyire” – mondta Gu.
Alysa Liu mindenkit meglepett, minimum kétszer
A négy évvel ezelőtti helyzettől eltérően most az Egyesült Államokat képviselő, vegyes származású Alysa Liu is rendkívül látványosan szerepelt, és gyakorlatilag Gu ellenpontjává vált. Az angol nyelvű online közegben ez újabb kritikahullámot indított el Gu ellen.
Alysa Liu édesapja múltja miatt aligha lehetett volna a kínai csapat tagja, hiszen a Tienanmen téri tüntetések a mai napig tabunak számítanak Kínában. Liu 13 évesen a legfiatalabb amerikai női műkorcsolya-bajnok lett. Idén olimpiai aranyat nyert egyéniben és a csapatversenyben. Édesapja 2019-ben azt állította, hogy megfigyelés célpontja lett. A lánya szerint az FBI közölte velük, hogy a családot a kínai kormány figyeli.
Alysa Liu olimpiai aranyat nyert, ezzel 24 év után nyert újra amerikai nő egyéniben. A kaliforniai Clovisból származó, 20 éves versenyző négy évvel ezelőtt már egyszer visszavonult, de tökéletes kűrrel most olimpiai aranyat nyert. Liu mind a hét tripla ugrását tisztán teljesítette – köztük hármat kombinációban. „Na, erről beszélek, a fenébe is!” – mondta Liu, amikor lejött a jégről.
Liu, aki tavaly meglepetésre világbajnok lett, mindössze 13 évesen minden idők legfiatalabb amerikai bajnoka volt. Egy évvel később megismételte a sikert, majd indult a 2022-es olimpián, és bronzérmet nyert a világbajnokságon. Ugyanabban az évben váratlanul visszavonult, kimerültségre és kiégésre hivatkozva. Közel két évig távol maradt a jégtől, majd 2023 közepén újra edzésbe állt.
A 2022-es olimpia után a szövetség 15-ről 17 évre emelte a versenyzők alsó korhatárát. Liu maga is bizonyíték arra, mennyire kegyetlen tud lenni a műkorcsolya. A 2022-es pekingi olimpia után – ahol hatodik lett – 16 évesen visszavonult. Akkor azt mondta, szeretne egyetemre járni, a testvéreivel lenni, jogosítványt szerezni, a macskáival pihenni – olyan dolgokat tenni, amelyeket az élsport nem tett lehetővé. 2024-ben visszatért a jégre, megújult lelkesedéssel. Azóta nyíltan beszél a mentális egészség fontosságáról, és arról, hogy egy verseny nem határozza meg az embert. A 2026-os játékokon nem az érmekre koncentrált.
„Amikor ott voltam a jégen, a boldogság csúcsán éreztem magam. Semmi nem emelhetett volna ennél magasabbra” – mondta az NBC-nek. A CBS szerint Liu kijelentette: visszatérése után nagyobb önállóságot szeretne – beleértve az edzés ütemének és a zenének a kiválasztását –, és azt sem szeretné, hogy apja része legyen a csapatának. Amikor egy amerikai újságíró megkérdezte az apát, nem érzi-e lányát kissé lázadónak, azt válaszolta: „Nagyon szabad szellemű ember, sok tekintetben hasonlít rám.”
Az amerikai kommentelők sokszor a két sportoló közötti különbséget emelték ki. Voltak, akik arra szólították fel a nyugati szponzorokat, hogy inkább az amerikai értékekhez jobban illeszkedő Liut támogassák. Megjelent a jelszó is: „Be less like Gu. Be more like Liu” – „Legyél kevésbé Gu, inkább Liu.”
A médiában a két sportolót gyakran „jó” és „rossz” bevándorlóként állítják szembe egymással. Liu a Tienanmen tankjai előtt, Gu pedig kínai zászlóval – sötét utalásokkal – szerepelt. A két sportoló a fentiek ellenére vagy éppen emiatt talán mégis sokkal jobban hasonlít egymásra, mint amennyire különbözik.
