A két főszereplő a 20 éves Alysa Liu, és a 22 éves Eileen Gu. Liu egy politikai aktivista, Arthur Lin lánya, aki a Tienanmen téri tüntetések leverése után menekült el Kínából, az ő lánya az amerikai színeket választotta. Alysa az öt testvér közül a legidősebb, van egy húga valamint hármasiker testvérei is. Mindannyian béranyaság útján születtek, két anonim petesejtdonor közreműködésével. Arthur felesége a válásuk után is a gyerekek törvényes gyámja maradt. Eileen Gu kínai édesanyja a felsőoktatás miatt költözött az Egyesült Államokba, édesapja amerikai. Eileen gyerekkorában rendszeresen Pekingben töltötte a nyarakat. Ő Milánóban Kínát képviselte.

Eileen Gu országváltása hosszú évek óta téma

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Alysa Liu az úttörő, Eileen Gu az áruló?

„Eileen Gu Kínának versenyez, és milliókat keres vele. Alysa Liu egy kínai bevándorló lánya, aki részt vett a Tienanmen téri tüntetéseken.

Egy Eileen Gukkal teli világban legyél inkább Alysa Liu

– írta egy kommentelő a két sportoló kapcsán. A háttérben az Egyesült Államok és Kína közti versengés húzódik meg. A világ két legnagyobb hatalma folyamatosan harcban áll szinte minden gazdasági és technológiai területen. Az internet egy szűk, de hangos szelete próbálta és próbálja egymás ellen fordítani a két lányt, megkérdőjelezve a lojalitásukat és identitásukat.

A „Hóhercegnő” és a „hazafi”

Kínában Eileen Gu a „Hóhercegnő” néven ismert. A félig kínai, félig amerikai freestyle sízőt édesanyja nevelte fel, a nyarakat Pekingben, a tanévet San Franciscóban töltötte. Háromévesen kezdett síelni a Tahoe-tónál, nyolcévesen már versenyzett, egy évvel később országos bajnoki címet nyert. Gu eleinte az Egyesült Államok színeiben versenyzett, majd 2019-ben átigazolt a kínai csapathoz a 2022-es pekingi olimpia előtt. Azt mondta, célja, hogy „milliókat inspiráljon Pekingben – édesanyja szülővárosában”.

A kínaiak kedvence három érmet szerzett Milánóban

Fotó: STRINGER / cnsphoto

A döntést Kínában természetesen sokan ünnepelték. Gu két arany- és egy ezüstérmet nyert a 2022-es olimpián. Azóta sportikon lett Kínában. Milliók követik a közösségi médiában. Az állami sajtó „a világ bálványának” nevezte. Éves bevétele állítólag eléri a 23 millió dollárt, aminek jó része szponzoroktól, reklámszerződéseken keresztül érkezik. Döntése kezdetben komoly visszhangot váltott ki, különösen az USA–Kína rivalizálás és Kína emberi jogi megítélése miatt. A felháborodás idővel alábbhagyott – egészen a mostani játékokig.