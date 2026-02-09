Eileen Gu ugyanis nemrég naplórészleteket osztott meg, amelyekből kiderül, hogy az olimpiai felkészülés nem csupán csillogás és sikerek sorozata, hanem mentálisan is rendkívül megterhelő időszak.
Eileen Gu: „Mi van tíz év után?”
A fiatal sztár őszintén ír arról, mennyire nehéz hosszú éveken át ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozni:
„Könnyű egy napig beleszeretni a folyamatba. De mi van tíz év után?” – teszi fel a kérdést.
A naplójában azt is megfogalmazza, hogy a túlzott fegyelem és önfeláldozás nem feltétlenül vezet boldogsághoz, sőt, olykor inkább kiégéshez és fájdalmas tapasztalatokhoz.
Három szám, egy nagy cél: slopestyle, big air, halfpipe
Eileen Gu a milánói olimpián három freestyle sí számban is érdekelt: slopestyle-ban, big airben és halfpipe-ban is indul, vagyis a mezőny egyik legnagyobb „triplázó” sztárja.
A pályán is gyorsan megmutatta, hogy komolyan kell vele számolni: február 7-én a női slopestyle selejtezőben 2. lett, a legjobb futamára 75,30 pontot kapott, így magabiztosan jutott be a döntőbe.
Gu szerint az igazi öröm nem egyetlen edzés vagy győzelem pillanatában rejlik, hanem abban a mély meggyőződésben, hogy az ember jó úton jár: „Az öröm az a mindent elsöprő érzés, hogy pontosan azt csinálom, amit csinálnom kell, teljes erőbedobással egy fontos cél felé.”
Eileen Gu tehát nemcsak sportteljesítményével, hanem gondolataival is különleges jelenség: egyszerre olimpiai ikon, divatsztár és érzékeny fiatal nő, aki ritkán látott őszinteséggel beszél a sikerek mögötti valóságról.
