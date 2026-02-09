Eileen Gu ugyanis nemrég naplórészleteket osztott meg, amelyekből kiderül, hogy az olimpiai felkészülés nem csupán csillogás és sikerek sorozata, hanem mentálisan is rendkívül megterhelő időszak.

Eileen Gu három számban is kipróbálja magát a jéghideg játékokon

Forrás: instagram.com/eileengu/

Eileen Gu: „Mi van tíz év után?”

A fiatal sztár őszintén ír arról, mennyire nehéz hosszú éveken át ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozni:

„Könnyű egy napig beleszeretni a folyamatba. De mi van tíz év után?” – teszi fel a kérdést.

A naplójában azt is megfogalmazza, hogy a túlzott fegyelem és önfeláldozás nem feltétlenül vezet boldogsághoz, sőt, olykor inkább kiégéshez és fájdalmas tapasztalatokhoz.