Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Veszély

Durva átverés terjed: önhöz is bármikor kopogtathatnak, nagyon figyeljen

Link másolása
Vágólapra másolva!
A világhírű freestyle síző, Eileen Gu nemcsak a pályán számít az egyik legnagyobb sztárnak, hanem a közösségi médiában is: több millióan követik, a divatvilág pedig modellként is felfedezte magának. A kétszeres olimpiai bajnok Eileen Gu a Milánó–Cortina 2026 felé vezető úton most különleges bepillantást engedett a kulisszák mögé.

Eileen Gu ugyanis nemrég naplórészleteket osztott meg, amelyekből kiderül, hogy az olimpiai felkészülés nem csupán csillogás és sikerek sorozata, hanem mentálisan is rendkívül megterhelő időszak.

Eileen Gu három számban is kipróbálja magát a jéghideg játékokon Forrás: instagram.com/eileengu/
Eileen Gu három számban is kipróbálja magát a jéghideg játékokon
Forrás: instagram.com/eileengu/

Eileen Gu: „Mi van tíz év után?”

A fiatal sztár őszintén ír arról, mennyire nehéz hosszú éveken át ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozni:

„Könnyű egy napig beleszeretni a folyamatba. De mi van tíz év után?” – teszi fel a kérdést.

A naplójában azt is megfogalmazza, hogy a túlzott fegyelem és önfeláldozás nem feltétlenül vezet boldogsághoz, sőt, olykor inkább kiégéshez és fájdalmas tapasztalatokhoz.

Galéria: Eileen Gu legmerészebb képei – a téli olimpia szuperbombázója
Fotó: instagram.com/eileengu
1/30
Eileen Gu legmerészebb képei – a téli olimpia szuperbombázója

Három szám, egy nagy cél: slopestyle, big air, halfpipe

Eileen Gu a milánói olimpián három freestyle sí számban is érdekelt: slopestyle-ban, big airben és halfpipe-ban is indul, vagyis a mezőny egyik legnagyobb „triplázó” sztárja.

A pályán is gyorsan megmutatta, hogy komolyan kell vele számolni: február 7-én a női slopestyle selejtezőben 2. lett, a legjobb futamára 75,30 pontot kapott, így magabiztosan jutott be a döntőbe.

Gu szerint az igazi öröm nem egyetlen edzés vagy győzelem pillanatában rejlik, hanem abban a mély meggyőződésben, hogy az ember jó úton jár: „Az öröm az a mindent elsöprő érzés, hogy pontosan azt csinálom, amit csinálnom kell, teljes erőbedobással egy fontos cél felé.”

Eileen Gu tehát nemcsak sportteljesítményével, hanem gondolataival is különleges jelenség: egyszerre olimpiai ikon, divatsztár és érzékeny fiatal nő, aki ritkán látott őszinteséggel beszél a sikerek mögötti valóságról.

  • Még több cikk
Kibabrált a társaival a bankkártyacsaló, ám így is olimpiai bajnok lett
A szőke bombázó megmutatja, lehet-e szexelni a téli olimpia ágyain
A jég is megolvad a téli olimpia szexi sztársportolójától – fotók

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!