Mint ismert, Eileen Gu a big air után slopestyle-ban is ezüstérmet szerzett a 2026-os milánói-cortinai ötkarikás játékokon. A kétszeres téli olimpiai bajnok, aki az Egyesült Államokban nőtt fel, 2019-ben jelentette be, hogy anyja révén a Kínai Népköztársaságot kívánja képviselni a továbbiakban, azóta pedig már a második olimpiáján szerepel. Nagyon úgy néz ki, hogy Gu türelme idáig tartott, hiszen február 19-én, a slopestyle verseny után mindent kiadott magából az újságíróknak.

Eileen Gu, kétszeres téli olimpiai bajnok

Eddig bírta a kétszeres olimpiai bajnok, Eileen Gu

Gu Kaliforniában látta meg a napvilágot, rengeteg időt töltött San Franciscóban, majd némiképp váratlanul úgy döntött, hogy édesanyja hazáját, Kínát választja az Egyesült Államokkal szemben. A népharag természetesen már akkor rázúdult a 22 éves sportolóra, aki Milánóban elégelte meg a szidalmakat, a sloopstyle döntője után.

„Huszonkettő évesen olyan dolgokon mentem keresztül, amiket szerintem senkinek sem kellene elviselnie, soha – fogalmazott Gu, aki elmagyarázta, hogy korábban miért Kínát választotta. – Az Egyesült Államokban gyerekkoromban rengeteg példaképem volt, akikre felnézhettem, de Kínában úgy érzem, sokkal kevesebb van belőlük. Sokkal nagyobb hatással tudok lenni Kínára, mint az Egyesült Államokra, és végső soron ezért hoztam meg a döntésemet.”

We couldn’t have said it better ourselves! ⛷️🤩



FIVE-TIME Olympic medallist Eileen Gu continues to break ceilings as she becomes the most decorated female freestyle skier in Olympic history, following two silver medals at @MilanoCortina2026! 🔥 pic.twitter.com/vSnVEDpfBW — The Olympic Games (@Olympics) February 19, 2026

Problémák a Stanfordon

Mint ismert, a 22 éves bajnok jelenleg is kvantumfizikát tanul a Stanfordon, a világ egyik legerősebb egyetemén. Elmondása szerint, amikor 2022-ben felvételt nyert, leendő diákok szülei készítettek egy petíciót, hogy be ne engedjék az intézménybe. Később rátámadtak az utcán, fizikailag bántalmazták, de még arra is volt példa, hogy kirabolták a kollégiumi szobáját.

Gu többször is hangoztatta, hogy úgy érzi, két nemzet nehezedik a vállára, ennek ellenére Kínából is kapott már negatív kommenteket, amikor kiszőkítette a haját.