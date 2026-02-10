A 23 éves brit játékos, Emma Raducanu a selejtezőből érkező Camila Osorio ellen lépett pályára, és kifejezetten biztatóan kezdett. Raducanu már az elején brékelni tudott, majd magabiztos játékkal, mindössze 38 perc alatt, 6:2-re megnyerte az első szettet.

Emma Raducanu sokszor küzd egészségügyi gondokkal

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Mi történt Emma Raducanuval?

A folytatás azonban már jóval nehezebben alakult számára. A világranglista 80. helyén álló Osorio fokozatosan átvette az irányítást, brékelte Raducanut, majd 6:4-re elvitte a második játszmát.

A döntő szett elején Raducanu ismét elveszítette adogatását, egy ejtett labdára már el sem indult, majd orvosi segítséget kért.

Medical time out for Emma Raducanu



Physio checking her vitals



Camila Osorio to serve next at 1-0 up in set 3 pic.twitter.com/WbKiW8UgE7 — edgeAI (@edgeAIapp) February 9, 2026

A hosszabb ápolás során megmérték a vérnyomását is. Bár a brit teniszező visszatért a pályára, a következő játékot nullara elveszítette, ezt követően pedig azonnal a hálóhoz sétált, kezet fogott Osorióval, és feladta a mérkőzést.

Raducanu is forced to retire at 6-2, 4-6, 0-2 vs Osorio in her Doha opener. 🤕



Wishing Emma a quick recovery ❤️‍🩹#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/u58wISD8oP — Tennis Channel (@TennisChannel) February 9, 2026

Raducanu pályafutását az elmúlt években folyamatos sérülések és egészségügyi gondok nehezítették.

A 2021-es szenzációs US Open-szenzációs győzelme óta többször kényszerült kihagyásokra: csuklósérülés miatt például elmaradt a közös vegyes páros szereplése Andy Murrayvel Wimbledonban, amely Murray utolsó hazai Grand Slam-tornája lett volna.

Nem ez volt az első hasonló eset az elmúlt időszakban: 2024 októberében a wuhani tornán is feladta mérkőzését az első fordulóban, miután az orvosok vérnyomását és testhőmérsékletét ellenőrizték.

Az idei év elején újabb változás történt a karrierjében: januárban elvált útja legutóbbi edzőjétől, Francis Roigtól, az Australian Openen elszenvedett második fordulós vereség után. A spanyol szakember volt a kilencedik edző, akivel Raducanu 2021 óta együtt dolgozott.

Érdekesség, hogy Emma Raducanu öt év után jutott nemrég ismét WTA-torna döntőjébe, miután a kolozsvári tornán három szettben legyőzte Olekszandra Olijnyikovát, és ezzel nemcsak saját hosszú várakozásának vetett véget, hanem megállította annak az ukrán teniszezőnek, Olekszandra Olijnyikovának a menetelését is, aki korábban kínos helyzetbe hozta a magyar Bondár Annát.

Igaz, a Sorana Cirstea elleni finálét már nagyon simán, 6-0, 6-2-re bukta el.