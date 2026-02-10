A 23 éves brit játékos, Emma Raducanu a selejtezőből érkező Camila Osorio ellen lépett pályára, és kifejezetten biztatóan kezdett. Raducanu már az elején brékelni tudott, majd magabiztos játékkal, mindössze 38 perc alatt, 6:2-re megnyerte az első szettet.
Mi történt Emma Raducanuval?
A folytatás azonban már jóval nehezebben alakult számára. A világranglista 80. helyén álló Osorio fokozatosan átvette az irányítást, brékelte Raducanut, majd 6:4-re elvitte a második játszmát.
A döntő szett elején Raducanu ismét elveszítette adogatását, egy ejtett labdára már el sem indult, majd orvosi segítséget kért.
A hosszabb ápolás során megmérték a vérnyomását is. Bár a brit teniszező visszatért a pályára, a következő játékot nullara elveszítette, ezt követően pedig azonnal a hálóhoz sétált, kezet fogott Osorióval, és feladta a mérkőzést.
Raducanu pályafutását az elmúlt években folyamatos sérülések és egészségügyi gondok nehezítették.
A 2021-es szenzációs US Open-szenzációs győzelme óta többször kényszerült kihagyásokra: csuklósérülés miatt például elmaradt a közös vegyes páros szereplése Andy Murrayvel Wimbledonban, amely Murray utolsó hazai Grand Slam-tornája lett volna.
Nem ez volt az első hasonló eset az elmúlt időszakban: 2024 októberében a wuhani tornán is feladta mérkőzését az első fordulóban, miután az orvosok vérnyomását és testhőmérsékletét ellenőrizték.
Az idei év elején újabb változás történt a karrierjében: januárban elvált útja legutóbbi edzőjétől, Francis Roigtól, az Australian Openen elszenvedett második fordulós vereség után. A spanyol szakember volt a kilencedik edző, akivel Raducanu 2021 óta együtt dolgozott.
Érdekesség, hogy Emma Raducanu öt év után jutott nemrég ismét WTA-torna döntőjébe, miután a kolozsvári tornán három szettben legyőzte Olekszandra Olijnyikovát, és ezzel nemcsak saját hosszú várakozásának vetett véget, hanem megállította annak az ukrán teniszezőnek, Olekszandra Olijnyikovának a menetelését is, aki korábban kínos helyzetbe hozta a magyar Bondár Annát.
Igaz, a Sorana Cirstea elleni finálét már nagyon simán, 6-0, 6-2-re bukta el.
Mindenesetre a brit játékos ranglistán elfoglalt helyezése biztató: jelenleg a 25. helyen áll, ami hosszú idő után a legjobb pozíciója. Nem is olyan régen, 2024-ben még a top 300-on kívül találta magát – innen sikerült újra visszakapaszkodnia az élmezőny közelébe.