Ellenfele fejbelövését imitálta a sztárfutó, a botswanai Tshepiso Masalela, amért azonnal ki is zárták a versenyből a vb-főpróba győztesét.
A Torunban megrendezett verseny az idei World Athletics Indoor Tour Gold sorozat utolsó állomása volt, egyben főpróba a március 20–22. között esedékes fedett pályás világbajnokság előtt, amelynek szintén az Arena Torun ad majd otthont. A rangos eseményt azonban beárnyékolta a férfi 1500 méteres síkfutás fináléja.
A győzelemért szinte az utolsó méterekig nagy csata zajlott a botswanai Tshepiso Masalela és a francia Azzedine Habbz között. Masalela a hajrában gyorsabbnak bizonyult, és amikor már biztosnak tűnt a sikere, közvetlenül a célvonal előtt meghökkentő mozdulatot tett: kezét riválisa felé nyújtotta, majd pisztolylövést imitált.
A látványos, de egyértelműen sportszerűtlen gesztus nem maradt következmények nélkül.
A versenybírók azonnal közbeléptek, és bár Masalela ért célba elsőként, kizárták a viadalról.
Az incidensről az Athletics News számolt be az X platformon, hangsúlyozva, hogy a kizárás oka a sportszerűtlen viselkedés volt. Az eset különösen fájdalmas lehet a botswanai futó számára, hiszen a 3:32,55-ös ideje új országos csúcsot jelentett volna. A kizárás után a győzelmet hivatalosan Azzedine Habbz kapta meg, 3:32,56-os idővel.