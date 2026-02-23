Ellenfele fejbelövését imitálta a sztárfutó, a botswanai Tshepiso Masalela, amért azonnal ki is zárták a versenyből a vb-főpróba győztesét.

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Ellenfele fejbelövését imitálta Tshepiso Masalela

A Torunban megrendezett verseny az idei World Athletics Indoor Tour Gold sorozat utolsó állomása volt, egyben főpróba a március 20–22. között esedékes fedett pályás világbajnokság előtt, amelynek szintén az Arena Torun ad majd otthont. A rangos eseményt azonban beárnyékolta a férfi 1500 méteres síkfutás fináléja.

A győzelemért szinte az utolsó méterekig nagy csata zajlott a botswanai Tshepiso Masalela és a francia Azzedine Habbz között. Masalela a hajrában gyorsabbnak bizonyult, és amikor már biztosnak tűnt a sikere, közvetlenül a célvonal előtt meghökkentő mozdulatot tett: kezét riválisa felé nyújtotta, majd pisztolylövést imitált.

❌ Pour son geste antisportif, Tshepiso Masalela 🇧🇼 est finalement disqualifié !



La vicrtoire revient donc Azeddine Habz 🇫🇷 sur 1500m en 3:32.56 SB à Torún. #Athlétisme #WorldIndoorTour pic.twitter.com/Cp3pS2XNf6 https://t.co/zqoOpX90EV — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) February 22, 2026

A látványos, de egyértelműen sportszerűtlen gesztus nem maradt következmények nélkül.

A versenybírók azonnal közbeléptek, és bár Masalela ért célba elsőként, kizárták a viadalról.

Az incidensről az Athletics News számolt be az X platformon, hangsúlyozva, hogy a kizárás oka a sportszerűtlen viselkedés volt. Az eset különösen fájdalmas lehet a botswanai futó számára, hiszen a 3:32,55-ös ideje új országos csúcsot jelentett volna. A kizárás után a győzelmet hivatalosan Azzedine Habbz kapta meg, 3:32,56-os idővel.