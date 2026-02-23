Live
Ilyet sem gyakran látni az atlétikapályákon. Komoly visszhangot váltott ki a toruni fedett pályás atlétikai viadal, a Kopernikusz Kupa, amely bár kiváló sporteredményeket is hozott, végül egy botrányos jelenet miatt került a figyelem középpontjába: Tshepiso Masalela az ellenfele fejbelövését imitálta.

Ellenfele fejbelövését imitálta a sztárfutó, a botswanai Tshepiso Masalela, amért azonnal ki is zárták a versenyből a vb-főpróba győztesét.

Tshepiso Masalela fejbelövéses ünneplése kizárást ért
Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Ellenfele fejbelövését imitálta Tshepiso Masalela

A Torunban megrendezett verseny az idei World Athletics Indoor Tour Gold sorozat utolsó állomása volt, egyben főpróba a március 20–22. között esedékes fedett pályás világbajnokság előtt, amelynek szintén az Arena Torun ad majd otthont. A rangos eseményt azonban beárnyékolta a férfi 1500 méteres síkfutás fináléja.

A győzelemért szinte az utolsó méterekig nagy csata zajlott a botswanai Tshepiso Masalela és a francia Azzedine Habbz között. Masalela a hajrában gyorsabbnak bizonyult, és amikor már biztosnak tűnt a sikere, közvetlenül a célvonal előtt meghökkentő mozdulatot tett: kezét riválisa felé nyújtotta, majd pisztolylövést imitált.

A látványos, de egyértelműen sportszerűtlen gesztus nem maradt következmények nélkül. 

A versenybírók azonnal közbeléptek, és bár Masalela ért célba elsőként, kizárták a viadalról.

Az incidensről az Athletics News számolt be az X platformon, hangsúlyozva, hogy a kizárás oka a sportszerűtlen viselkedés volt. Az eset különösen fájdalmas lehet a botswanai futó számára, hiszen a 3:32,55-ös ideje új országos csúcsot jelentett volna. A kizárás után a győzelmet hivatalosan Azzedine Habbz kapta meg, 3:32,56-os idővel.

